Ботев (Нови пазар) и Устрем (Дончево) скъсаха мрежите за хикс

4:4 приключи приятелска среща в Албена между Ботев (Нови пазар) и Устрем (Дончево). Имаше и още положения за гол в зрелищната контрола. Четвърт час от началото й, Десислав Петков даде преднина на Ботев. След още толкова време, Константин Хампенцуров удвои. Скоро обаче Иван Цачев върна интригата – 2:1. Малко след почивката, Баръш Николаев реализира третото попадение за отбора от Нови пазар. Отговорът дойде от Виктор Христов – 3:2. Тодор Кулев също матира вратаря на Устрем. Бързо обаче Христов отново намали разликата. Дейвид Венциславов пък фиксира хикса – 4:4 в последните секунди на мача.

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