Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски обърна Локо (София) от 0:1 до 2:1 за 5 минути - на живо след страхотния мач в "Надежда"
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Нови пазар)
  3. Ботев (Нови пазар) и Устрем (Дончево) скъсаха мрежите за хикс

Ботев (Нови пазар) и Устрем (Дончево) скъсаха мрежите за хикс

  • 25 юли 2026 | 22:49
  • 502
  • 0
Ботев (Нови пазар) и Устрем (Дончево) скъсаха мрежите за хикс

4:4 приключи приятелска среща в Албена между Ботев (Нови пазар) и Устрем (Дончево). Имаше и още положения за гол в зрелищната контрола. Четвърт час от началото й, Десислав Петков даде преднина на Ботев. След още толкова време, Константин Хампенцуров удвои. Скоро обаче Иван Цачев върна интригата – 2:1. Малко след почивката, Баръш Николаев реализира третото попадение за отбора от Нови пазар. Отговорът дойде от Виктор Христов – 3:2. Тодор Кулев също матира вратаря на Устрем. Бързо обаче Христов отново намали разликата. Дейвид Венциславов пък фиксира хикса – 4:4 в последните секунди на мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

  • 25 юли 2026 | 22:49
  • 13869
  • 36
Бдин удари румънци

Бдин удари румънци

  • 25 юли 2026 | 22:38
  • 614
  • 1
Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

  • 25 юли 2026 | 23:10
  • 105728
  • 398
Волов-Шумен 2007 победи дубъла на Черно море

Волов-Шумен 2007 победи дубъла на Черно море

  • 25 юли 2026 | 22:32
  • 440
  • 0
Черноморец (Балчик) с категоричен успех в Аксаково

Черноморец (Балчик) с категоричен успех в Аксаково

  • 25 юли 2026 | 22:19
  • 576
  • 0
Родопа и ОФК Хасково си вкараха по два пъти

Родопа и ОФК Хасково си вкараха по два пъти

  • 25 юли 2026 | 22:08
  • 675
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

  • 25 юли 2026 | 23:10
  • 105728
  • 398
Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

  • 25 юли 2026 | 22:49
  • 13869
  • 36
ЦСКА 1948 излезе изцяло с втория си отбор и постигна първа победа в efbet Лига

ЦСКА 1948 излезе изцяло с втория си отбор и постигна първа победа в efbet Лига

  • 25 юли 2026 | 20:52
  • 35362
  • 98
Паднаха 15 гола във Втора лига

Паднаха 15 гола във Втора лига

  • 25 юли 2026 | 21:50
  • 37524
  • 16
Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

  • 25 юли 2026 | 19:04
  • 22832
  • 5
Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

  • 25 юли 2026 | 16:05
  • 24639
  • 65