Националите заминават за Молдова

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Българският национален отбор по футбол заминава за Молдова, където ще изиграе контролна среща на стадион "Зимбру" в Кишинев.

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"Трикольорите" ще отлетят за Молдова с чартърен полет от Терминал 2 на летище "Васил Левски". По-късно същия ден от 19:00 часа e пресконференцията на България на стадион "Зимбру". Половин час по-късно стартира и официалната тренировка на отбора на молдовска земя.

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