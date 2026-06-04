Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ЗАМИНАВАТ ЗА МОЛДОВА
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Националите заминават за Молдова

Националите заминават за Молдова

  • 4 юни 2026 | 09:07
  • 1563
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: Молдова - България

Българският национален отбор по футбол заминава за Молдова, където ще изиграе контролна среща на стадион "Зимбру" в Кишинев.

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"
Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

"Трикольорите" ще отлетят за Молдова с чартърен полет от Терминал 2 на летище "Васил Левски". По-късно същия ден от 19:00 часа e пресконференцията на България на стадион "Зимбру". Половин час по-късно стартира и официалната тренировка на отбора на молдовска земя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Национални отбори

България е ва полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

България е ва полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

  • 3 юни 2026 | 19:50
  • 5235
  • 0
България U19 приема Албания в два приятелски мача

България U19 приема Албания в два приятелски мача

  • 3 юни 2026 | 11:43
  • 1472
  • 0
България U17 гостува на Албания за две проверки в Тирана

България U17 гостува на Албания за две проверки в Тирана

  • 3 юни 2026 | 11:27
  • 1309
  • 1
България срази Чехия на старта на европейското за железничари

България срази Чехия на старта на европейското за железничари

  • 2 юни 2026 | 20:12
  • 2379
  • 6
Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

  • 2 юни 2026 | 19:37
  • 28391
  • 18
Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

  • 1 юни 2026 | 21:18
  • 2697
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 1106
  • 0
Левски се насочва към младежки национал

Левски се насочва към младежки национал

  • 4 юни 2026 | 07:52
  • 10827
  • 8
Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 4 юни 2026 | 09:10
  • 1624
  • 1
България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

  • 4 юни 2026 | 00:02
  • 19535
  • 30
Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

Олимпиакос си поигра с огъня, но поведе в серията срещу Панатинайкос

  • 3 юни 2026 | 22:58
  • 16303
  • 10