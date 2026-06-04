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  3. Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 4 юни 2026 | 09:10
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Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Президентът на Република България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителната инициатива на Фондация "Стилиян Петров" с присъствието си на стадион "Лазур" за "Мача на Надеждата". Тя ще бъде сред официалните гости в Бургас, с което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания.

Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.

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