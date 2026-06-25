Чехия 0:0 Мексико, начало на мача (гледайте на живо)

Отборите на Чехия и Мексико играят при резултат 0:0 решителен сблъсък от последния, трети кръг на груповата фаза в Група "A" на Световното първенство по футбол 2026. Двубоят се провежда на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико пред горещата домашна публика на домакините. Главен съдия на този нажежен сблъсък е авторитетният аржентински рефер Яел Фалкон Перес, за когото това е второ престижно назначение на настоящия Мондиал.

До момента в турнира Мексико записа перфектен старт с две победи срещу Република Корея и Южна Африка, събра пълен актив от 6 точки и вече си гарантира първото място в групата за 1/16-финалите. Ситуацията за Чехия обаче е "всичко или нищо" – европейците имат само 1 точка след загуба от южнокорейците (1:2) и равенство с Южна Африка (1:1). Докато за мексиканците мачът е за престиж и обиграване, залогът за чехите е оцеляването в турнира, тъй като те се борят за задължителна победа, която единствено може да им подпечата билета за директните елиминации.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

В състава на Чехия селекционерът Иван Хашек прави голяма изненада и оставя голмайстора Патрик Шик на резервната скамейка. Вместо него започва Адам Хложек, който води атаката, а зад гърба му ще действат офанзивните полузащитници Павел Шулц и Денис Вишински. Вътрешната халфова линия на чехите се контролира от двойката дефанзивни полузащитници Лукаш Черв и Михал Садилек, докато по двата фланга като халф-бекове ще оперират Владимир Цоуфал отдясно и Давид Доудера отляво.

Starting line-ups:



🇨🇿 Kovář – Coufal, Holeš, Hranáč, Krejčí, Douděra – Červ, Sadílek – Hložek, Šulc, Višinský.



🇲🇽 Rangel – Sanchez, Montes, Alvarez, Reyes, Chavez – Romo, Mora – Quinones, Martinez, Alvarado.#FIFAWorldCup https://t.co/XEqMPjXB8n — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 24, 2026

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире прави някои ротации. В полузащитата на домакините голямата новина е включването на 17-годишния тийнейджър Гилберто Мора, който ще си партнира с опитния Едсон Алварес и Луис Ромо. В предна линия мексиканците атакуват с трио, в което на върха е таранът Гилермо Мартинес, подпомаган по крилата от Роберто Алварадо и Хулиан Киньонес.

#StartingXI confirmed for our third match of the World Cup. ✅



Eleven on the pitch, but millions alongside them giving everything for our country.#SomosMéxico pic.twitter.com/BfabPi6Zlf — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) June 25, 2026

Чехия имаше първото положение в мача. В 8-ата минута Вишински се озова на стрелкова позиция в наказателното поле и отправиудар по земя, който мина опасно близо до лявата греда.

Вишински имаше нов шанс да обстрелва вратата на съперника в 14-ата минута, но отново бе неточен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google