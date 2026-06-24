Мартин Райнов остава в Янтра

Мартин Райнов поднови договора си с Янтра и ще продължи да носи екипа на "ковачите". Предстоящият сезон ще бъде трети пореден за него със зелено-бялата фланелка. За това време той се утвърди като един от безспорните лидери на отбора - както на терена, така и извън него.

До момента Райнов има 66 мача и 14 гола с екипа на Янтра, но приносът му не се измерва само с голове и статистика. Той е двигателят в средата на терена - човекът, който поема отговорност, когато е най-трудно, и примерът, който останалите следват.

Важен играч преподписа с Янтра

"С над 300 професионални мача зад гърба си, бивш национал на България и капитан на Левски и Берое, Марто избра да продължи пътя си там, където всичко е започнало – у дома. Някои футболисти печелят мачове. Други изграждат отбори. Мартин Райнов прави и двете. Продължаваме заедно, Марти!", написаха от стадион "Христо Ботев".

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