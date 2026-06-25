Шотландия 0:0 Бразилия, начало на мача

Шотландия и Бразилия играят при 0:0 в мач от заключителния трети кръг на Мондиал 2026.



"Селесао" е на полпозишън в битката за директните елиминации и само точка ще е нужна на петкратните световни шампиони, за да се класират напред. Те обаче ще опитат да посегнат към пълния комплект пунктове, тъй като по същото време играе Мароко, който стартира турнирния ден със сходен брой точки, а африканците играят паралелно с аутсайдера в групата Хаити. Така грешна стъпка на селекцията на Анчелоти ще е равносилна на остъпване на лидерската позиция и навярно по-тежък съперник в първия елиминационен кръг.

Мароко 0:0 Хаити, начало на мача (гледайте на живо)

"Гайдарите" от своя страна са дължни да търсят поне равен, тъй като изпуснаха Мароко (0:1) в предния кръг и ако съберат четири точки с нулева голова разлика ще бъдат в много изгодна позиция да преследват едно от осемте места за най-добър трети в своята група, даващи право на участие в директните елиминации.

Срещата между Бразилия и Шотландия е сред тези двубои, които се провеждат на територията на САЩ, а арена на сблъсъка е "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, щата Флорида. Първият съдийски сигнал прозвуча в един часа след полунощ българско време. Всички 104 мача от Мондиал 2026 в Северна Америка може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Селекционерът на "гайдарите" Стийв Кларк направи доста ротации спрямо поражението с 0:1 от Мароко миналата седмица и подмени буквално половината от полевите си играчи, като днес Скот Маккена, Кени Маклийн, Бен Доук, Лоурънс Шенкланд, Скот Маккена заеха местата на Грант Ханли, Джон Макгин, Райън Кристи, Киърън Тиърни, Че Адамс.

Карло Анчелоти направи само една промяна в стартовия състав спрямо класиката над Хаити с 3:0 и днес за първия съдийски сигнал на линия бе Раян вместо Рафиня. Интересното е, че Карлето направи същата смяна в хода на самия предходен двубой, а сега ротира двамата състезатели за самия старт. Неймар и Игор Тиаго пък бяха разпределени да започнат на пейката. Бившата звезда на Лудогорец остана на пейката в срещата с Хаити, докато Неймар за първи път от началото на форума бе в групата за среща.

BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h (Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026.



📺 TV Globo / GE TV / SPORTV / Cazé TV / SBT / NSports



🏟️ Miami Gardens… pic.twitter.com/Vj9rsoqybj — brasil (@CBF_Futebol) June 24, 2026

ШОТЛАНДИЯ 0:0 БРАЗИЛИЯ

МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА

ГРУПА "С", III КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

ШОТЛАНДИЯ: 1. Ангъс Гън, 22. Нейтън Патерсън, 13. Джак Хендри, 26. Скот Маккена, 3. Андрю Робъртсън, 23. Кени Маклийн, 19. Люис Фъргюсън, 17. Бен Доук, 4. Скот Мактоминей, 7. Джон Макгин, 20. Лоурънс Шенкланд

СЕЛЕКЦИОНЕР: Стийв Кларк

БРАЗИЛИЯ: 1. Алисон Бекер, 13. Данило, 4. Маркиньос, 3. Габриел Магаляеш, 16. Дъглас Сантош, 5. Каземиро, 8. Бруно Гимараеш, 20. Лукас Пакета, 26. Раян, 9. Матеус Куня, 7. Винисиус Жуниор

СЕЛЕКЦИОНЕР: Карло Анчелоти

НАЧАЛО: 25 юни 2026 г. (четвъртък) | 1:00 часа

СТАДИОН: "Хард Рок Стейдиъм", Флорида (Вашингтон, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Хесус Валенсуела (Венецуела)

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