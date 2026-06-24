Босна и Херцеговина 0:0 Катар, бошняците с шанс веднага след началото

Босна и Херцеговина играе срещу Катар при резултат 0:0 в мач от последния трети кръг от груповата фаза на Мондиал 2026.



Двата тима взеха по една точка от първите си две срещи и макар да нямат теоретичен шанс за някое от първите две места в група "В", където по същото време ще играят Канада и Швейцария, те все още имат възможността да продължат директните елиминации.

Швейцария 0:0 Канада

Това обаче минава през задължителен успех и трето място в крайното класиране, което ще даде на победителя да се надява да бъде сред някой от най-добрите осем отбора в топ 3 на своите групи. Четири точки изглеждат напълно убедителен аргумент за подобно нещо, но и за спокойствието на по-добрия тим ще е нужна малко по-изразителна победа, тъй като във втория кръг бошняците позволиха късна вихрушка да доведе до 1:4 от "кръстоносците", а "шейховете" си създадоха сами главоболия след две червени картона, които доведоха до 0:6 срещу "кленовите листа".

Срещата на Босна и Херцеговина срещу Катар е сред тези двубои, които се провеждат на територията на САЩ, а арена на сблъсъка е стадион "Лумен Фийлд" в Сиатъл, столичния щат Вашингтон. Първият съдийски сигнал прозвуча в 22:00 часа българско време. Всички 104 мача от Мондиал 2026 в Северна Америка може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сергей Барбарез заложи в този мач на Един Джеко и Ермедин Демиович като двойка централни нападатели. Керим Алайбегович и Есмир Байрактаревич ще бъдат на двете крила, а двойтака опорни халфове са Иван Шунич и Иван Башич. За Джеко това бе юбилейният мач номер 150 с фланелката на бошняците.

Хулен Лопетеги пък избра Акрам Афиф, Едмилсон Жуниор и Хасан Ал Хайдос да бъдат триото в предно позиции. В средата на терена пък започнаха Ясем Абулсалам, Ахмед Фати и Карим Будаиф.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - КАТАР



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "В", III КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: Васил, Раделич, Катич, Малич, Колашинац, Алайбегович, Башич, Шунич, Байрактаревич, Демирович, Джеко

СЕЛЕКЦИОНЕР: Сергей Барбарез



КАТАР: Абунад, Мигел, Куки, Лайе, Ал Браке, Будаиф, Фати, Абулсалам, Ал Хайдос, Афиф, Едмилсон

СЕЛЕКЦИОНЕР: Юлен Лопетеги



НАЧАЛО: 24 юни 2026 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Лумен Фийлд", Сиатъл (Вашингтон, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Хесус Валенсуела (Венецуела)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google