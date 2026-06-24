Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Канада - Швейцария
  1. Световно първенство
  2. Босна и Херцеговина
  3. Босна и Херцеговина 0:0 Катар, бошняците с шанс веднага след началото

Босна и Херцеговина 0:0 Катар, бошняците с шанс веднага след началото

  • 24 юни 2026 | 21:00
  • 1143
  • 2

Босна и Херцеговина играе срещу Катар при резултат 0:0 в мач от последния трети кръг от груповата фаза на Мондиал 2026.

Двата тима взеха по една точка от първите си две срещи и макар да нямат теоретичен шанс за някое от първите две места в група "В", където по същото време ще играят Канада и Швейцария, те все още имат възможността да продължат директните елиминации.

Швейцария 0:0 Канада
Швейцария 0:0 Канада

Това обаче минава през задължителен успех и трето място в крайното класиране, което ще даде на победителя да се надява да бъде сред някой от най-добрите осем отбора в топ 3 на своите групи. Четири точки изглеждат напълно убедителен аргумент за подобно нещо, но и за спокойствието на по-добрия тим ще е нужна малко по-изразителна победа, тъй като във втория кръг бошняците позволиха късна вихрушка да доведе до 1:4 от "кръстоносците", а "шейховете" си създадоха сами главоболия след две червени картона, които доведоха до 0:6 срещу "кленовите листа".

Срещата на Босна и Херцеговина срещу Катар е сред тези двубои, които се провеждат на територията на САЩ, а арена на сблъсъка е стадион "Лумен Фийлд" в Сиатъл, столичния щат Вашингтон. Първият съдийски сигнал прозвуча в 22:00 часа българско време. Всички 104 мача от Мондиал 2026 в Северна Америка може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сергей Барбарез заложи в този мач на Един Джеко и Ермедин Демиович като двойка централни нападатели. Керим Алайбегович и Есмир Байрактаревич ще бъдат на двете крила, а двойтака опорни халфове са Иван Шунич и Иван Башич. За Джеко това бе юбилейният мач номер 150 с фланелката на бошняците.

Хулен Лопетеги пък избра Акрам Афиф, Едмилсон Жуниор и Хасан Ал Хайдос да бъдат триото в предно позиции. В средата на терена пък започнаха Ясем Абулсалам, Ахмед Фати и Карим Будаиф.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - КАТАР

МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА

ГРУПА "В", III КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: Васил, Раделич, Катич, Малич, Колашинац, Алайбегович, Башич, Шунич, Байрактаревич, Демирович, Джеко
СЕЛЕКЦИОНЕР: Сергей Барбарез

КАТАР: Абунад, Мигел, Куки, Лайе, Ал Браке, Будаиф, Фати, Абулсалам, Ал Хайдос, Афиф, Едмилсон
СЕЛЕКЦИОНЕР: Юлен Лопетеги

НАЧАЛО: 24 юни 2026 г. (сряда) | 22:00 часа
СТАДИОН: "Лумен Фийлд", Сиатъл (Вашингтон, САЩ)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Хесус Валенсуела (Венецуела)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бразилия ще брани първото си място срещу Шотландия

Бразилия ще брани първото си място срещу Шотландия

  • 24 юни 2026 | 17:05
  • 3692
  • 1
Вратарят на Сенегал пропуска последния мач на тима от груповата фаза

Вратарят на Сенегал пропуска последния мач на тима от груповата фаза

  • 24 юни 2026 | 16:59
  • 515
  • 0
Ювентус мисли все по-усилено за привличането на Горетцка

Ювентус мисли все по-усилено за привличането на Горетцка

  • 24 юни 2026 | 16:41
  • 746
  • 0
Новак иска да вземе страж от Манчестър Юнайтед, на "Олд Трафорд" искат да се разделят с още двама вратари

Новак иска да вземе страж от Манчестър Юнайтед, на "Олд Трафорд" искат да се разделят с още двама вратари

  • 24 юни 2026 | 16:18
  • 1991
  • 0
Нико Петров: Не Роналдо пречи на Португалия, а по-скоро Кейн на Англия

Нико Петров: Не Роналдо пречи на Португалия, а по-скоро Кейн на Англия

  • 24 юни 2026 | 16:00
  • 6332
  • 15
Китайски фенове от години викат за Япония

Китайски фенове от години викат за Япония

  • 24 юни 2026 | 15:38
  • 546
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Швейцария 0:0 Канада

Швейцария 0:0 Канада

  • 24 юни 2026 | 22:00
  • 1258
  • 0
Тежко поражение! Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА в Австрия

Тежко поражение! Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА в Австрия

  • 24 юни 2026 | 20:50
  • 49714
  • 390
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 16:01
  • 114787
  • 175
Янев обясни защо се стигна до тежкото поражение в Австрия

Янев обясни защо се стигна до тежкото поражение в Австрия

  • 24 юни 2026 | 21:19
  • 6950
  • 23
Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

  • 24 юни 2026 | 20:15
  • 21035
  • 24