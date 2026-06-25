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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЧЕХИЯ - МЕКСИКО
  1. Световно първенство
  2. Южна Африка
  3. Южна Африка 0:0 Южна Корея, пропуск на азиатците (гледайте на живо)

Южна Африка 0:0 Южна Корея, пропуск на азиатците (гледайте на живо)

  • 25 юни 2026 | 04:00
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Южна Африка и Южна Корея играят при 0:0 в решаващ сблъсък от група "А" на Световното първенство. Срещата в Монтерей стартира в 04:00 часа и е ръководена от аржентинеца Факундо Тейо.

Двубоят е предаван на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Южнокорейците се нуждаят от равенство, за да финишират на второто място в групата. Те не могат да изпреварят лидера Мексико дори при победа, комбинирана с поражение на "ацтеките" от Чехия.

Южноафриканците пък трябва на всяка цена да спечелят, за да се класират за директните елиминации.

Селекционерът на Южна Африка Уго Броос залага на система 4-2-3-1, като в предни позиции започва Евидънс Макгопа, а зад него ще действат Тапело Масеко, Релебохиле Мофокенг и Освин Аполис. Като двойка вътрешни халфове ще си партнират Таленте Мбата и Спепело Ситоле.

Под рамката за "Бафана Бафана" застава Ронуен Уилямс, а четиримата бранители пред него са Кулису Мудау, Име Окон, Мбекезели Мбокази и Оубри Модиба.

Изненадата в състава на Южна Корея е отсъствието на капитана Хюн-Мин Сон, който остава на пейката. Атаката ще води О Хюн-Гю, подпомаган от Канг-Ин Лий и Хий-Чан Хуан. В халфовата линия на азиатския тим ще играят Юнг-Воо Сеол, Сюнг-Хо Пайк, Хван-Ин Бом и Тае-Сеок Лий.

Ким-Сюнг Гуй ще пази за отбора, воден от Мюн-Бо Хон, а защитната линия оформят Хан-Бум Лий, Ким Мин-Жае и Ги Хюк-Лий.

Двубоят започна с ранен шанс в полза на Южна Корея. След центриране от корнер, Ким Мин-Жае засече топката с глава, но бранител в жълто подложи тялото си и не се стигна до намеса на Ронуен Уилямс. Южнаофриканците отвърнаха със силен изстрел на Мофокенг, който беше отклонен в ъглов удар.

В 8-ата минута Южна Корея беше още по-близо до гола. Канг-Ин Лий остана непокрит около границата на наказателното поле и шутира силно, но топката профуча на сантиметри от левия страничен стълб на вратата. Малко по-късно Макгопа отправи удар с глава, но той не попадна в целта.

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Снимки: Gettyimages

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