Мароко 0:0 Хаити, начало на мача (гледайте на живо)

Отборите на Мароко и Хаити играят при резултат 0:0 в мач от група "С" на Световното първенство по футбол. Срещата се провежда на „Атланта Стейдиъм“ в САЩ. Главен съдия на двубоя е опитният нидерландски арбитър Дани Макели, а негови асистенти ще бъдат сънародниците му Хесел Стегстра и Ян де Врис.

До момента в турнира Мароко записа равенство 1:1 срещу Бразилия и победа с 1:0 над Шотландия, докато аутсайдерът Хаити е с две загуби (0:1 от Шотландия и 0:3 от Бразилия) и вече е елиминиран. Залогът за мароканците е голям, тъй като са в битката за първото място в групата, но за целта им трябва задължителна победа. Хаити играе единствено за чест и за спечелването на първи исторически точки на световно първенство преди да си тръгнат към дома.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Селекционерът на Мароко Мохамед Уаби е избрал Аюб Ел Кааби да води атаката, като той ще има подкрепа в предни позиции от Браим Диас, Исмаел Сайбари и Билал Ел Ханус. Двойката опорни халфове пък са Софиан Амрабат и Нийл Ел Айнауи.

🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام هايتي 🇭🇹



📋 Our National Team’s 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Haiti#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eGgHcQaeNU — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 24, 2026

За Хаити в предни позиции започват Уилсон Исидор и Лени Джоузеф. Рубен Провиданс и Жосуе Казимир ще бъдат на двете крила, а в средата на терена ще си партнират Жан Жак Донле и Жан-Рикне Белгард.

Men 11 gèrye yo ki pral kòmanse e antre sou teren an pou bay tout sa yo genyen pou Ayiti. Yo devan, nou dèyè! Ansanm nou nan mitan fòs zansèt yo pou dènye batay sa! Grenadye Alaso! pic.twitter.com/Jk2A49emDg — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 24, 2026

Първата по-опасна възможност бе за Хаити. В 8-ата минута Жан-Рикне Белгард. стреля от фаул, но топката профуча над напречната греда.

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Снимки: Gettyimages