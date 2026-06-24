Швейцария 0:0 Канада

Домакините от Канада се изправят срещу Швейцария в решителен сблъсък от груповата фаза на Световното първенство 2026 във Ванкувър тази вечер. И двата тима влизат в мача с актив от по 4 точки след първите два кръга, което превръща двубоя в директна битка за спечелването на Група B. Победителят в групата ще си осигури цели седем дни почивка, а “кленовите листа” имат допълнителна мотивация, тъй като при спечелване на първото място ще изиграят своя мач от елиминациите на родна земя във Ванкувър, докато завършилият на второ място ще трябва да пътува за Лос Анджелис при значително по-сгъстен график.

Канадците влизат в двубоя на крилете на еуфорията след историческия разгром с 6:0 над Катар, където Джонатан Дейвид блесна с хеттрик. Благодарение на тази внушителна голова разлика, на "кленовите листа" им е достатъчно дори равенство, за да задържат лидерската позиция. От друга страна, Швейцария демонстрира изключително зрял и тактически подреден футбол под ръководството на опитните Гранит Джака и Ремо Фройлер. В миналия кръг "кръстоносците" се справиха категорично с Босна и Херцеговина (4:1).

Today’s starters, presented by @GE_Appliances



🍁 Luc and DC at the back

🍁 Choinière and Saliba anchor the midfield

🍁 JD has the armband



LET’S GO #CANMNT pic.twitter.com/fu3COliDwm — CANMNT (@CANMNT_Official) June 24, 2026

Селекционерът Джеси Марш обаче е изправен пред сериозни кадрови проблеми, след като ключовият халф Исмаел Коне счупи крак и отпадна до края на турнира, а голямата звезда Алфонсо Дейвис остава продължава да има физически проблеми, но е на пейката. Марш е направил две промени Матьо Чониер и Нейтън Салиба са титуляри на мястото на Коне и Стефан Еустакио.

Мурат Якин е направил четири промени от мача с Босна и Херцеговина. Люка Жаке, Йохан Манзамби, Джибрил Соу и Рубен Варгас са в стартовия състав за сметка на Силван Видмер, Фабиан Рийдер, Мишел Ебишер и Дан Ндой.

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Снимки: Imago