Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Канада - Швейцария
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия отмени първата си контрола

Славия отмени първата си контрола

  • 24 юни 2026 | 20:53
  • 1000
  • 0
Славия отмени първата си контрола

Славия отмени приятелския си двубой с Рилски спортист от лятната подготовка, съобщават от клуба. Причина за това е пътният инцидент, при който днес загинаха двама футболисти от академията на клуба, родени през 2017 година.

Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур
Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Контролата на "белите" с отбора от Самоков трябваше да се проведе на 27 юни в Симитли. От школата на най-стария столичен клуб обявиха траур и преустановиха всякаква дейност до второ нареждане. 

Академията на Славия преустановява дейност до второ нареждане
Академията на Славия преустановява дейност до второ нареждане

Воденият от треньора Ратко Достанич тим продължава своите тренировки в Банско.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) загатна за голям трансфер

Ботев (Пловдив) загатна за голям трансфер

  • 24 юни 2026 | 17:29
  • 8941
  • 16
Спартак (Варна) привлече защитник от Добруджа

Спартак (Варна) привлече защитник от Добруджа

  • 24 юни 2026 | 17:21
  • 1643
  • 2
Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

Трансферната бомба официално е факт! ЦСКА представи шампион с Интер и бивш национал на Италия

  • 24 юни 2026 | 17:19
  • 21492
  • 64
Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

Трагедия на пътя! Две деца от школата на Славия загинаха, Венци Стефанов обяви едномесечен траур

  • 24 юни 2026 | 17:14
  • 62837
  • 79
Фратрия задържа трима основни футболисти

Фратрия задържа трима основни футболисти

  • 24 юни 2026 | 17:13
  • 1281
  • 1
Монтана уреди юноша на Монако

Монтана уреди юноша на Монако

  • 24 юни 2026 | 16:52
  • 642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Швейцария 0:0 Канада

Швейцария 0:0 Канада

  • 24 юни 2026 | 22:00
  • 1292
  • 0
Босна и Херцеговина 0:0 Катар, бошняците с шанс веднага след началото

Босна и Херцеговина 0:0 Катар, бошняците с шанс веднага след началото

  • 24 юни 2026 | 21:00
  • 1162
  • 2
Тежко поражение! Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА в Австрия

Тежко поражение! Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА в Австрия

  • 24 юни 2026 | 20:50
  • 49832
  • 390
Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

Историческо! България удари световния шампион Италия в Лигата на нациите

  • 24 юни 2026 | 16:01
  • 114862
  • 175
Янев обясни защо се стигна до тежкото поражение в Австрия

Янев обясни защо се стигна до тежкото поражение в Австрия

  • 24 юни 2026 | 21:19
  • 7004
  • 23
Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

Григор Димитров е 1/4-финалист в Майорка след нов силен мач

  • 24 юни 2026 | 20:15
  • 21071
  • 24