Славия отмени първата си контрола

Славия отмени приятелския си двубой с Рилски спортист от лятната подготовка, съобщават от клуба. Причина за това е пътният инцидент, при който днес загинаха двама футболисти от академията на клуба, родени през 2017 година.

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Контролата на "белите" с отбора от Самоков трябваше да се проведе на 27 юни в Симитли. От школата на най-стария столичен клуб обявиха траур и преустановиха всякаква дейност до второ нареждане.

Академията на Славия преустановява дейност до второ нареждане

Воденият от треньора Ратко Достанич тим продължава своите тренировки в Банско.

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