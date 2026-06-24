Лудогорец поиска от ФИФА да запази трансферната забрана на Ботафого

Лудогорец обвини бразилския гранд Ботафого в изопачаване на факти, постави под въпрос процеса по съдебно оздравяване на клуба и поиска от ФИФА да запази наложената трансферна забрана. Причината е дълг, свързан с трансфера на Руан Секо през 2025 г., съобщава бразилското издание GE.

"Орлите" са се включили като трета заинтересована страна в производството по съдебно оздравяване на Ботафого. От Лудогорец твърдят, че бразилският клуб "не е положил всички усилия, за да получи разрешение да плати съгласно бразилското законодателство". Освен това се посочва, че Ботафого не е представил доказателства как дългът ще бъде третиран в рамките на плана за преструктуриране.

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Лудогорец също така цитира жалби, за да подкрепи тезата си, че процесът по оздравяване все още е нестабилен. Българският клуб обвинява Ботафого и в укриване на информация относно влизането на нов инвеститор.

От Разград предлагат, ако ФИФА все пак реши да вземе предвид съдебното производство, най-добрият вариант би бил процесът да бъде спрян, а не случаят да се прекрати или трансферната забрана да бъде отменена. Като пример е посочен друг бразилски клуб - Васко да Гама, който е обяснил на ФИФА защо определени кредитори получават различно третиране в рамките на подобна процедура.

Ludogorets acusa Botafogo de distorcer fatos, questiona processo de RJ e pede à Fifa que mantenha transfer ban https://t.co/xdM8zT298d — FogãoNET ★彡 (@fogaonet) June 24, 2026

Според профила "Benjamín Esposito" в социалните мрежи, съдията по делото за оздравяване вече е наредил петицията на Лудогорец да бъде отхвърлена. В решението си от 15 юни съдията заявява, че българският клуб "няма право да се намесва в основното производство, за да оспорва процеса на съдебно оздравяване", тъй като не е страна по делото.

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