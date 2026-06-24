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11-те на ЦСКА и Полися, Цварц е титуляр

  • 24 юни 2026 | 18:11
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11-те на ЦСКА и Полися, Цварц е титуляр

Христо Янев определи стартовия състав, с който ЦСКА ще излезе във втората си проверка на австрийска земя срещу бронзовия медалист от украинското първенство Полися (Житомир).

Двубоят ще се играе на „Хое Тауерн Арена“ в Митерзил и е с начален час 19:00 българско време (18:00 местно).

"червените", както и при победата над Гросупле с 2:1, няма да разчитат на Лумбард Делова и Джеймс Ето'о.

ЦСКА - ПОЛИСЯ

Стартов състав на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао (к), 94. Исак Соле, 77. Алехандро Пиедраита, 7. Матиас Фаетон, 28. Йоанис Питас, 15. Жоел Цварц

Резерви: 21. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 3. Андрей Йорданов, 91. Алекс Тунчев, 4. Адриан Лапеня, 33. Сейни Санянг, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 22. Кевин Додай, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 9. Леандро Годой

ПОЛИСЯ: 21. Бущан, 15. Михайличенко, 44. Чоботенко, 16. Красничи, 31. Майсурадзе, 8. Бабенко, 20. Раско, 27. Андриович, 10. Велетен, 25. Иванов, 95. Краснопир

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