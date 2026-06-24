Вратар на Миньор (Перник) подписа с отбор от Грузия

Вратарят на Миньор (Перник) Иван Гошев подписа с грузинския Колхети. Sportal.bg научи, че стражът, който беше титулярен вратар на „чуковете“ през изминалия сезон е подписал за 6 месеца с опция за удължаване след като договорът му с Миньор изтече през този месец.

Колхети през следващия сезон ще се състезава във второто ниво след като изпадна, но сега тимът се опитва да се подсили с чужденци с които отново да гони влизане в елита.

Това е първо излизане на Гошев в чужбина, който е играл в България още за Берое, Янтра, Спортист (Своге) и Дунав (Русе).

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