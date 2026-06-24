Янев обясни защо се стигна до тежкото поражение в Австрия

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори пред клубната телевизия след тежкото поражение с 0:4 от украинския Полися в Австрия.

“Видя се, че подходът бе коренно различен. Ние подходихме като за контрола, а за тях беше битка. Там беше голямата разлика. Допуснахме много индивидуални грешки. Дадохме на противника много елементарни топки. За три от четирите гола им помогнахме. Това е нещо, което може да ни послужи за по-нататъшната работа.

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Нормално е футболистите да са уморени, бавни, несигурни в това, което правят. Тук сме да се натоварваме, но не мога да оправдая отношението на отбора в този мач. Каквото ни е поведението тук, такова ще е и в мачовете. Трябва по най-бързия начин да сменим начина си на мислене и да променим подхода към тези мачове. Доволен съм от старанието на отбора в тренировъчния процес. Наистина ги натоварваме много сериозно, но това не е оправдание за онова, което показахме днес като игра.

Изключително съм доволен от младите. Показват голямо старание и много качества. Всички ги приемат по много добър начин. В мачовете показват хубави неща. Тези, които са преотстъпени и върнати при нас, знаем, че са футболисти с качества и се надявам да помогнат на отбора да бъде по-добър", каза Янев, който благодари на ръководството за привличането на италианския халф Стефано Сенси.

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"Всички знаем за неговите качества и опита, който има. Изключително съм доволен от неговото привличане. Благодаря на ръководството, че направи всичко възможно той да е с нас на лагера. Надявам се да ни е полезен във футболно отношение и за нещата, които знае като помощ за онова, което правим като работа. Ще го използваме по най-добрия начин. Надявам се по най-бързия начин да го вкараме във форма и да играе минути, за да усети отбора по най-добрия начин", завърши Янев.

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Снимки: Startphoto