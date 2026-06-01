Открита тренировка на националите по волейбол
  • 1 юни 2026 | 14:50
Английският национален отбор замина за Маями

Част от английския национал отбор отлетя от Бирмингам за Маями. “Трите лъва” ще бъдат на подготвителен лагер във Флорида преди Световното първенство. “Трите лъва” ще изиграят контроли с Нова Зеландия и Коста Рика, след което ще се преместят в Канзас Сити, където е базата им по време на Мондиала.

Капитанът на Англия Хари Кейн бе от тези, които днес се качиха на борда на самолета. Някои от играчите на Томас Тухел пък вече са там, тъй като самият той им е препоръчал да отидат на почивката там след края на сезона. Маркъс Рашфорд пък публикува снимка как тренира индивидуално на базата на Интер Маями.

Играчите на Арсенал получават повече почивни дни след загубата на финала в ШЛ. Четиримата футболисти на "топчиите", които участваха във финала на Шампионската лига в събота, няма да се присъединят към съотборниците си от Англия още няколко дни. Тухел е решил, че Букайо Сака, Деклан Райс, Нони Мадуеке и Еберечи Езе трябва да получат допълнително време за почивка и възстановяване.

Очаква се играчите, участвали във финалите на европейските клубни турнири, както и вратарят на Кристъл Палас Дийн Хендерсън, да пропуснат приятелската среща с Нова Зеландия в Тампа в събота. Те обаче ще се присъединят към отбора за последната контрола срещу Коста Рика, която ще се играе четири дни по-късно в Орландо.

