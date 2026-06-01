Томас Тухел е уверен, че Англия може да се бори за световната титла

  • 1 юни 2026 | 12:15
  • 363
  • 0
Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви в интервю пред "Скай Спортс", че в отбора има увереност, че "трите лъва" могат този път да стигнат до края и да спечелят Световното първенство

По-голямата част от избраниците на Тухел ще отлетят за Маями в понеделник вечер, за да започнат 10-дневен лагер за аклиматизация към горещото време, който да ги подготви за предстоящите предизвикателства.

„Когато се върнах към мачовете и подготвих тренировките и срещите ни, за да възстановим връзката в отбора във Флорида с това, което вече сме изградили, видях много качество.

Това моментално ми вдъхна пълна вяра и вълнение, че можем да стигнем далеч.

След това неща като трудните телефонни разговори, важните разговори, позитивните разговори и реакцията на играчите – всичко това показва, че вече имаме изградена връзка.

Това ми показва, че играчите ги е грижа, и то много. Имахме прекрасни, трогателни реакции, дори от играчи, които не бяха повикани, които ни пожелаха всичко най-добро. Начинът, по който реагираха, ми подсказва, че сме на прав път и това ме кара лично да се вълнувам, че съм близо до тях.

Нямам търпение да се кача на самолета, да погледна през рамо, най-накрая да имам отбор зад гърба си, да пристигна във Флорида и да правя това, което обичам най-много – да бъда треньор.“

Двадесет и един от 26-членния състав ще се съберат от различни места, срещайки се в Уест Палм Бийч, за да започнат своя предтурнирен тренировъчен лагер.

Редица от тези играчи са били на почивка в САЩ и Карибите след края на сезона във Висшата лига, следвайки препоръките на Тухел за важността на бързата аклиматизация към температурите и различните часови зони.

Треньорският щаб на Англия, заедно със спортните учени на ФА, планират повече от 12 месеца за изтощителните условия, с които играчите ще трябва да се справят в Северна Америка, а вероятно и в Мексико в елиминационната фаза.

През миналия юни в Барселона ФА изгради специализирани топлинни камери, за да симулира предстоящите условия, където се очаква температурите понякога да достигат до високите 30 градуса по Целзий, със задушаваща влажност от около 75 процента.

Докато бяха в Испания, от играчите беше поискано да поглъщат биометрични таблетки, за да могат специалистите на ФА да следят вътрешните им температури и други ключови данни, докато тренират почти до точката на изтощение. След това всеки играч беше класиран според способността си за бързо възстановяване.

ФА също така е потърсила съвет от редица други британски спортни отбори, които са се сблъсквали с подобни брутални условия по време на международни състезания.

Тухел призна, че жегата ще бъде голямо предизвикателство за Англия, но отказва това да се превърне в извинение.

„Условията са препятствие, което трябва да преодолеем. Условията не са най-големият ни враг, но не са и в наша полза след дълъг и много натоварващ сезон за нашите играчи. Не сме свикнали да бъдем в такава жега и влажност, а дори и на такава надморска височина, ако играем в Мексико.

Ще има много предизвикателства на това Световно първенство. Жегата е едно от тях, но ние вече сме подготвени.

Познаваме индивидуалната реакция на играчите към топлината и имаме разработени стратегии за охлаждане.

Получихме помощ от Team GB и специалисти от цял свят, за да намерим решения, които помагат на играчите да се адаптират.

„Знаем точно колко време искаме да ги излагаме на условията в предтурнирния лагер, идеалното време за тренировки на слънце, както и да не прекаляваме.

След това реалността е, че първият мач [срещу Хърватия на 17 юни] е на закрито и климатикът ще работи, така че не би трябвало да е проблем. Оттам нататък трябва да се адаптираме.

Това е фактор, но не трябва да звучи така, сякаш вече си търсим извинения. Просто не е в наша полза и е препятствие, което трябва да преодолеем.“

Играчите на Арсенал получават повече почивни дни след загубата на финала в ШЛ. Четиримата играчи на "топчиите", които участваха във финала на Шампионската лига в събота, няма да се присъединят към съотборниците си от Англия още няколко дни. Тухел е решил, че Букайо Сака, Деклан Райс, Нони Мадуеке и Еберечи Езе трябва да получат допълнително време за почивка и възстановяване.

Очаква се играчите, участвали във финалите на европейските клубни турнири, както и вратарят на Кристъл Палас Дийн Хендерсън, да пропуснат приятелската среща с Нова Зеландия в Тампа в събота. Те обаче ще се присъединят към отбора за последната контрола срещу Коста Рика, която ще се играе четири дни по-късно в Орландо.

Междувременно Алекс Скот, Итън Нуанери, Рио Нгумоа, Джош Кинг и вратарят Люк Стийл ще тренират с основната група. Това ще позволи на Томас Тухел и неговия треньорски щаб да разполагат с пълен брой футболисти по време на заниманията.

