  Уокър изригна заради Трент: Това е нечувано

Уокър изригна заради Трент: Това е нещо нечувано

  • 23 май 2026 | 18:10
Бившият английски национал Кайл Уокър защити своя сънародник Трент Александър-Арнолд. В петък на обед мениджърът на Англия Томас Тухел обяви окончателния състав на "трите лъва" за Световното първенство, като една от големите изненади беше отсъствието именно на десния бранител. Играчът на Реал Мадрид остава извън борда за световния форум, подобно на други футболисти като Коул Палмър и Фил Фоудън. Реакциите в медиите не закъсняха, а решението на германския специалист не бе притето много положително.

Бившият играч на Манчестър Сити, Кайл Уокър, който на 35 години играе за Бърнли, беше категоричен по темата за Трент. Той не разбира решението на селекционера и настоява да се обърне внимание на силните страни на футболиста на Реал Мадрид. Уокър и Трент са били съотборници в националния отбор на Англия. На Уокър не му достигнаха само 4 мача, за да запише 100 участия с екипа на „Трите лъва“.

Всички говорят за това, в което Трент не е добър. Нека поговорим за това, в което е добър Футболист на Реал Мадрид да не попадне в националния отбор на Англия е нещо нечувано. Всички обсъждаме в какво Трент не е добър. Нека говорят за това, в което е добър! Той е може би най-добрият десен бек в света, когато става въпрос за пасове, центрирания, асистенции, а да не говорим за колекцията му от големи мачове. Да не бъде в състава е лудост“, заяви англичанинът.

На 27-годишна възраст Трент преживява един от най-тежките удари в професионалната си кариера. Преминаването му в Реал Мадрид се отрази на статута му в националния отбор, тъй като в „белия балет“ той не направи най-добрия си сезон.

