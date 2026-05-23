Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Тухел взима още четирима играчи на лагера в САЩ, Нгумоа и Нуанери са сред тях

Тухел взима още четирима играчи на лагера в САЩ, Нгумоа и Нуанери са сред тях

  • 23 май 2026 | 16:02
  • 1114
  • 0
Тухел взима още четирима играчи на лагера в САЩ, Нгумоа и Нуанери са сред тях

След като разбуни духовете с избора си за състав за Световното първенство, Томас Тухел повика още четирима играчи, които ще бъдат част от подготвителния лагер на Англия във Флорида. Това са големият талант на Ливърпул Рио Нгумоа, халфът на Борнемут Алекс Скот, надеждата на Фулъм Джошуа Кинг и крилото на Арсенал Итън Нуанери, който започна само в три мача в Лига 1 като титуляр, докато беше под наем в Олимпик Марсилия.

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи
Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

Вратарят на Брантън Джейсън Стийл също ще бъде със състава на Англия, но за разлика от четиримата таланти, ще остане с тима в хода на целия турнир като тренировъчен вратар.

Томас Тухел се нужда от допълнителни играчи за началото на подготвителния лагер, тъй като футболистите на Арсенал Букайо Сака, Деклан Райс, Нони Мадуеке и Еберечи Езе ще се присъединят към отбора по-късно заради участието им на финала на Шампионската лига на 30 май.

Германецът потвърди за Нгумоа, Скот и Кинг още вчера, но заяви, че все още не може да назове името на четвъртия футболист. Днес стана ясно, че това ще бъде Нуанери.

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026
Следвай ни:

Още от Футбол свят

От 120 секунди до мечтата към забвението

От 120 секунди до мечтата към забвението

  • 23 май 2026 | 10:28
  • 1882
  • 1
След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

  • 23 май 2026 | 09:17
  • 8464
  • 10
Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

  • 23 май 2026 | 09:01
  • 13770
  • 3
За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

  • 23 май 2026 | 08:48
  • 11043
  • 12
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 19244
  • 17
Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

  • 23 май 2026 | 08:08
  • 4761
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 35287
  • 20
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 9058
  • 23
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 4088
  • 2
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 19244
  • 17
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 31106
  • 77
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 12911
  • 14