Тухел взима още четирима играчи на лагера в САЩ, Нгумоа и Нуанери са сред тях

След като разбуни духовете с избора си за състав за Световното първенство, Томас Тухел повика още четирима играчи, които ще бъдат част от подготвителния лагер на Англия във Флорида. Това са големият талант на Ливърпул Рио Нгумоа, халфът на Борнемут Алекс Скот, надеждата на Фулъм Джошуа Кинг и крилото на Арсенал Итън Нуанери, който започна само в три мача в Лига 1 като титуляр, докато беше под наем в Олимпик Марсилия.

Вратарят на Брантън Джейсън Стийл също ще бъде със състава на Англия, но за разлика от четиримата таланти, ще остане с тима в хода на целия турнир като тренировъчен вратар.

Томас Тухел се нужда от допълнителни играчи за началото на подготвителния лагер, тъй като футболистите на Арсенал Букайо Сака, Деклан Райс, Нони Мадуеке и Еберечи Езе ще се присъединят към отбора по-късно заради участието им на финала на Шампионската лига на 30 май.

Германецът потвърди за Нгумоа, Скот и Кинг още вчера, но заяви, че все още не може да назове името на четвъртия футболист. Днес стана ясно, че това ще бъде Нуанери.

