Тухел шокиран от обществената реакция на отсъствието на Магуайър от състава за Световното

Мениджърът на Англия Томас Тухел заяви, че е силно изненадан от обществената и медийна реакция на оставянето на бранителя на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър извън състава за Световното първенство. Майката на защитника нарече решението “позорно” и каза, че е абсолютно отвратена”. В местната преса решението също бе заклеймено като лошо. Магуайър изигра много стабилна втора част на настоящата кампания и отсъствието му е поставяно под въпросителна.

“Бях малко изненадан от изявлението на Магуайър, но много го уважавам като личност, както и качествата му, той имаше изключителен сезон. Виждам разочарованието му и причината за него. Все пак бях малко изненадан, защото проведохме личен разговор и той имаше възможност да изрази чувствата си, което и направи. Виждам всички причини, поради които той би могъл да бъде в отбора,” заяви Тухел пред медиите.

Снимки: Gettyimages