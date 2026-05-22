Тухел: Обичам трудните решения, трябваше да направим избор, в който сме убедени

Мениджърът на Англия Томас Тухел обяви, че е провел много трудни телефонни разговори и е трябвало да вземе сложни решения. Той не повика в състава от 26 футболисти за предстоящото Световно първенство хора като Коул Палмър, Фил Фоудън и Хари Магуайър, но в същото време там попаднаха Джордан Хендерсън и Джаред Куанса. Този избор е поставян под сериозна въпросителна от медиите на Острова и местните фенове.

“Проведоха много трудни телефонни разговори и трябваше да взема сложни решения. Аз обичам трудните решения, но трябваше да направим избор, в който сме убедени като щаб. Трудните решения носят яснота и острота. Обадих се на всички, разговарях, усетих емоцията. Сега нямам търпение да съм в самолета. На кого наистина се доверяваш? Кой се справи най-добре за нас? Връзката трябва да е налице, а ние започнахме да я създаваме от септември нататък. Направихме много малко промени при повиквателните през октомври, ноември. През март дадохме шанс на някои футболисти. В крайна сметка се върнахме към доказателствата, които получихме през септември, октомври и ноември. Това бе групата, усещахме свеж въздух, млади футболисти, беше добра смес от опит и младост. Искаме да пресъздам този дух на групата, която беше с нас на тези лагери”, обясни своя избор германският специалист.

Тухел обясни, че смята да се придържа към определена тактика и възможностите на футболистите и това, което те дават на отбора също са повлияли.

“За някои този избор беше позиционен. Не исках да заведа петима човека номер 10 и да ги карам да играят извън позицията си. Можете да видите селекцията, избрахме девет защитници за четири позиции, седем полузащитници за три места. Идеята е да се придържаме към една формация. Естествено, ще трябва да има адаптация в защитния подход, защото срещу нас ще бъдат поставени различни формации. Трябва да сме гъвкави и адаптивни. Дали ще си променим структурата? Ще се опитаме да се придържаме към това, което ни прави силни, и имаме ясна представа, че разполагаме с ключови играчи”, заяви германският специалист.

Снимки: Gettyimages