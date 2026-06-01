Тухел съветва английските играчи... да почиват в САЩ

  1 юни 2026 | 02:06
Селекционерът на Англия Томас Тухел е намерил необичаен начин да подготви отбора си за Световното първенство през 2026 г.: изпращайки играчите на почивка в часовите зони на Съединените щати. Той посъветва няколко национали да прекарат периода на почивка в Северна Америка или Карибите, за да ускорят адаптацията си към часовата разлика и условията, които ще срещнат по време на състезанието.

Мярката идва в момент, когато английският национален отбор се готви да пътува до Флорида, където ще започне подготвителния си лагер преди приятелските мачове срещу Нова Зеландия и Коста Рика. Според английската преса, много играчи са последвали препоръката на германския треньор и са прекарали ваканциите си от другата страна на Атлантика.

Обяснението е просто: Англия ще бъде базирана в Канзас Сити, шест часа назад от британското време, докато някои от мачовете от груповата фаза ще се играят в градове с подобни часови разлики. По този начин Тухел цели да намали максимално въздействието на джетлага и да гарантира, че играчите ще пристигнат на турнира вече адаптирани.

Но часовата разлика не е единствената грижа. Високите температури, предвидени за няколко мача, също се следят отблизо. Проучвания показват, че около една четвърт от мачовете на Световното първенство ще се играят при температури над 26 градуса.

В състезание, където детайлите правят разликата, Тухел реши да започне да играе на Световното първенство... още преди играчите да се върнат на работа.

Снимки: Gettyimages

