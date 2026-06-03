Де ла Фуенте съобщи добра новина за Испания и разясни ситуацията с вратарския пост

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте разкри, че е много вероятно тримата контузени в състава Ламин Ямал, Нико Уилямс и Микел Мерино да бъдат готови за първия мач на тима от Световното първенство, но добави, че те няма да участват в утрешната контрола с Ирак. Той също така увери, че знае кой измежду Унай Симон, Давид Рая и Жоан Гарсия ще бъде титулярният вратар срещу Кабо Верде на 15 юни, но отказа да посочи за кого става въпрос

“Много сме доволни от отношението на всички играчи, от желанието им и от състоянието на контузените футболисти, които се възстановяват по план. Координирали сме се с клубовете и реакциите на играчите са все по-добри с всеки изминал ден. Добрата новина е, че всички могат да са готови за първия мач, но трябва да видим дали е подходящо да играят, или не. Невъзможно е да пестим сили в предстоящата контрола. За нас тя е важна, все пак е част от подготовката, като има огромно значение за това да бъдем готови на 15 юни. Тази вечер пристига Давид Рая, така че титуляр на вратата ще бъде някой от тези, които са с нас от началото на лагера. Ще видим кой ще играе утре и дали има нужда да направим промени.

Сега е ред на Родри да бъде капитан, заедно с Унай Симон, Феран Торес и Микел Оярсабал. Късметлия съм, че разполагам с подобни футболисти. Даниел Карвахал и Алваро Мората оставиха голямо наследство, което продължава да е налице, а Родри и Унай знаят как да се справят с капитанството, показвайки своето лидерство. Така че сме доволни и спокойни. С какво настоящият състав си прилича с шампионския от 2010 година? И двата са доста добри и според мен са суперселекции. На нас все още ни предстои историческият подвиг да спечелим Мондиал, но сме готови за това. Мисля, че по отношение на другарство, ентусиазъм и отдаденост този тим се доближава до онзи от 2010 година, поне така ми казват моите хора. Смятам, че приликите са големи. Що се отнася до играта, времената са различни.

Утре няма да играе нито един от тримата контузени, пазим ги за 15 юни. Всичко върви добре и ако продължава така, Ламин би могъл да бъде титуляр в първия мач. Но това не гарантира, че ще играе тогава. Може пък да влезе само за няколко минути. Ще оценим всеки възможен сценарий. Дали Симон ще бъде титулярният вратар? От уважение винаги казвам титулярния състав първо на играчите. Да, знаем кой ще бъде на вратата на 15 юни. Бих могъл да ви кажа и почти целия състав. Но да видим какво ще стане дотогава. Можете да сте спокойни, защото това ще бъде един голям мач.

Дали съм говорил с играчите на Арсенал след загубения финал в Шампионската лига? Аз не бих имал проблем да загубя дори 15 финала в ШЛ. Знаете ли какво означава да стигнеш дотам? Така че съм горд с тях. Познавайки ги, знам, че могат да бъдат горди с постигнатото. И за да облекчим разочарованието им, да видим дали можем да направим нещо хубаво на този Мондиал. Това, че сме фаворит номер 1 за световната титла? Изкуственият интелект е фантастичен и е бъдещето, но вярвам повече на футболните хора. Това може би е признание за постигнатото досега. Ще бъде един исторически Мондиал, защото според мен никога не е имало толкова претенденти”, коментира Де ла Фуенте на днешната си пресконференция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago