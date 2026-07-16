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Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

  • 16 юли 2026 | 17:52
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Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

Очакваният трансфер на египетския национал Хосам Абделмаджид в Лудогорец предизвика сериозна полемика в Африка и Близкия изток. Причината е, че защитникът ще е в един отбор с израелския национал Идан Нахмиас.

“Арабският спортен свят е в разгара на оживени дебати, откакто беше разкрит трансферът на защитника на Замалек Хосам Абделмаджид в Лудогорец за 1,5 милиона евро. В основата на този силно противоречив въпрос е безпрецедентната реалност, в която звезда на египетския национален отбор играе на абсолютно същия терен, за същия европейски клуб, заедно със защитника на израелския национален отбор Идан Нахмиас.

Докато регионалните критици оказват натиск върху 25-годишната звезда от Световното първенство да спре трансфера, произраелските коментатори и спортни анализатори приветстват това като положителна стъпка за световния спорт, твърдейки, че политиката трябва да остане извън терена.

Източници потвърждават, че Абделмаджид е научил за присъствието на Нахмиас едва след като е подписал договора си, което го е оставило ангажиран да играе заедно с новия си израелски съотборник”, четем в информацията на МЕ24.

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