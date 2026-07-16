11-те на Дери Сити и ЦСКА

Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Дери Сити и ЦСКА. Двата тима се изправят един срещу друг в реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на стадион "Брандиуел" ще започне в 20:30 часа с първия съдийски сигнал на 31-годишния Ясмин Саботич от Люксембург. Първата среща в София завърши 3:2 за носителя на Sesame Купа на България.

Дери почервенява

ДЕРИ СИТИ - ЦСКА 0:0

Стартови състави:



Дери: 1. Браян Махер, 22. Конър Бар, 25. Кристи Гроган, 3. Патрик МакКлийн, 19, Брандън Флеминг, 28. Джеймс Олайинка, 14. Елиъс Чапман, 8. Адам О'Райли, 2. Бари Котър, 21. Кевин дос Сантос, 7. Майкъл Дъфи



ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 6. Жордао, 30. Петко Панайотов, 8. Стефано Сенси, 94. Исак Соле, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

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