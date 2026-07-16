Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с коварно гостуване в Северна Ирландия - на живо преди реванша в Лига Европа с Дери Сити
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. 11-те на Дери Сити и ЦСКА

11-те на Дери Сити и ЦСКА

  • 16 юли 2026 | 19:25
  • 13229
  • 23
Слушай на живо
Слушай на живо: Дери Сити - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Дери Сити и ЦСКА. Двата тима се изправят един срещу друг в реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на стадион "Брандиуел" ще започне в 20:30 часа с първия съдийски сигнал на 31-годишния Ясмин Саботич от Люксембург. Първата среща в София завърши 3:2 за носителя на Sesame Купа на България.

Дери почервенява
Дери почервенява

ДЕРИ СИТИ - ЦСКА 0:0

Стартови състави:

Дери: 1. Браян Махер, 22. Конър Бар, 25. Кристи Гроган, 3. Патрик МакКлийн, 19, Брандън Флеминг, 28. Джеймс Олайинка, 14. Елиъс Чапман, 8. Адам О'Райли, 2. Бари Котър, 21. Кевин дос Сантос, 7. Майкъл Дъфи

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 6. Жордао, 30. Петко Панайотов, 8. Стефано Сенси, 94. Исак Соле, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

  • 16 юли 2026 | 16:12
  • 18527
  • 33
Левски отново открива сезона срещу Дунав – историята е в полза на столичани

Левски отново открива сезона срещу Дунав – историята е в полза на столичани

  • 16 юли 2026 | 15:15
  • 2867
  • 1
Промяна в контролата Черноморец (Балчик) - Фратрия

Промяна в контролата Черноморец (Балчик) - Фратрия

  • 16 юли 2026 | 15:09
  • 589
  • 0
Левски обяви датите и часовете на мачовете с Университатя (Крайова)

Левски обяви датите и часовете на мачовете с Университатя (Крайова)

  • 16 юли 2026 | 14:07
  • 3562
  • 0
Мачът между Левски и Борац на "Герена" е най-посетеният от първия кръг в ШЛ

Мачът между Левски и Борац на "Герена" е най-посетеният от първия кръг в ШЛ

  • 16 юли 2026 | 13:58
  • 1552
  • 8
Дунав (Русе) привлече сръбски халф

Дунав (Русе) привлече сръбски халф

  • 16 юли 2026 | 13:39
  • 898
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

  • 16 юли 2026 | 17:52
  • 26816
  • 32
Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

  • 16 юли 2026 | 16:12
  • 18527
  • 33
Националите с добър жребий за следващата крачка към ЕвроБаскет 2029

Националите с добър жребий за следващата крачка към ЕвроБаскет 2029

  • 16 юли 2026 | 13:51
  • 11381
  • 11
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 28796
  • 106
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 19225
  • 49