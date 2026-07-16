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ЦСКА страда, но обърна Дери Сити, напрежение по трибуните прекрати мача за 14 минути
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  2. ЦСКА
  3. Христо Янев: Заслужена победа! Не съм видял нещо, за което да накажат нашите фенове

Христо Янев: Заслужена победа! Не съм видял нещо, за което да накажат нашите фенове

  • 16 юли 2026 | 23:04
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Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели първите си впечатления след трудния успех с 2:1 над Дери Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5:3 се класира за следващия етап на надпреварата.

ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач
ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач

"Видяхме много неща! Искам да поздравя всички в клуба с тази победа. Видяхме характер. Напълно заслужено победихме. Съперникът игра с много директни топки. Голът дойде в момент, в който им даде импулс. Ние не вкарахме гол през първата част, а имахме ситуации. Затрудниха ни с центрирани топки през второто полувреме, но реакцията беше много добра.

Успяхме да се преборим с напрежението. Днес бе важен отборният дух. Това, което ни позволи да стигнем до победата. Можехме да вкараме няколко гола през първата част.

Не видях какво се случи от другата страна на терена. Домакински привърженици нахлуха на терена и имаше съприкосновение с Митко. Надявам се да е е добре. Благодаря за подкрепата и да продължаваме с резултатите, които да радват феновете.

Не съм видял нещо, за което да накажат нашите фенове. Видях мач с енергия и заряд", заяви Янев.

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