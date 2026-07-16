Христо Янев: Заслужена победа! Не съм видял нещо, за което да накажат нашите фенове

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели първите си впечатления след трудния успех с 2:1 над Дери Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5:3 се класира за следващия етап на надпреварата.

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"Видяхме много неща! Искам да поздравя всички в клуба с тази победа. Видяхме характер. Напълно заслужено победихме. Съперникът игра с много директни топки. Голът дойде в момент, в който им даде импулс. Ние не вкарахме гол през първата част, а имахме ситуации. Затрудниха ни с центрирани топки през второто полувреме, но реакцията беше много добра.



Успяхме да се преборим с напрежението. Днес бе важен отборният дух. Това, което ни позволи да стигнем до победата. Можехме да вкараме няколко гола през първата част.



Не видях какво се случи от другата страна на терена. Домакински привърженици нахлуха на терена и имаше съприкосновение с Митко. Надявам се да е е добре. Благодаря за подкрепата и да продължаваме с резултатите, които да радват феновете.



Не съм видял нещо, за което да накажат нашите фенове. Видях мач с енергия и заряд", заяви Янев.

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