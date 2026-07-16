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Динамо (Тирана) изхвърли Астана от ЛК след продължения

  • 16 юли 2026 | 21:31
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Динамо (Тирана) изхвърли Астана от ЛК след продължения

Динамо (Тирана) се класира за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите по изключително драматичен начин. Съставът от Албания спечели с 4:1 гостуването си на Астана след продължения. В първия мач казахстанците бяха спечелили с 2:1, като същият резултат се получи в редовното време и днес, но в полза на Динамо. В продълженията обаче съставът от Тирана наниза още две попадения, с които се класира напред. За техния успех спомогна и фактът, че играха с човек повече от 49-ата минута, когато домакините останаха в намален състав заради червен картон на Кипрас Кажуколовас.

Мачът започна отлично за домакините от Астана, които откриха резултата в 24-ата минута от дузпа, реализирана от Бауиржан Исламхан.

Драмата обаче настъпи в самото начало на второто полувреме. В 49-ата минута защитникът на Астана Кипрас Кажуколовас извърши нарушение, което доведе до червен картон и дузпа за гостите. Бруно Дита беше точен от бялата точка в 50-ата минута за 1:1. Възползвайки се от численото си превъзходство, Динамо натисна и в 62-ата минута Хекуран Бериша вкара за 1:2, с което изравни общия баланс и прати срещата в продължения.

В тях албанците напълно пречупиха десетимата от Астана. Още в 93-ата минута Лоренцо Вила покачи на 1:3 и даде преднина на своя тим в общия резултат. Точка на спора и крайния съкрушителен удар нанесе Мустафа Кота, който се разписа в 120+4-ата минута за финалното 1:4.

Във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите следващият съперник на Динамо (Тирана) ще бъде унгарският победителят от сблъсъка между Шериф (Тираспол) и Алуминий. Първият мач е насрочен за 23 юли, а реваншът ще се изиграе на 30 юли 2026 г.

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