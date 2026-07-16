Евтимов: Има двоен аршин, но ние сме ЦСКА, имаме изключителни играчи и не свеждаме глава пред никого

Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов, който спаси няколко положения при победата на "червените" с 2:1 над Дери Сити в среща реванш от първя квалификационен кръг на ЛЕ и с общ резултат 5:3 преодоля съперника, коментира по емоционален начин случващото се около този двубой. Припомняме, че двама играчи - Лапоухов и Ебонг, не получиха визи за Северна Ирландия.

"Чувствам се добре, изморен. Беше изключетелен мач. През първото полувреме владеехме инициативата, Дери имаше две положения на контри. Вкараха гол и това им даде криле. Върнахме се с гола на Питас. Знаех какво е тук, играл съм 10 години. Най-важното е, че продължаваме напред.

Свикнал съм с настроенията на английските и северноирландските привърженици, те си приличат. Имаше леко напрежение между мен и тях, но това е. Не бяха доволни от втория ни гол. Важното е, че всичко приключи добре за нас.

Не видях кой кого провокира, не видях какво става. Тези неща не са хубави - дали от техните или нашите фенове. Важното е, че продължаваме напред", каза Евтимов, след което коментира и отказа на визи за Лапоухов и Ебонг.

"Фьодор е мой колега, подкрепяме се, чухме се преди мача и ми пожела успех. Много е лошо, когато се намесят политиците. Има двоен аршин. На някои отбори им се позволи, а на нас - не", разясни Евтимов, визирайки, че руски и беларуски футболисти получават визи, когато играят за клубове като ПСЖ или националните си отбори.

Относно следващия съперник на "червените" в ЛЕ - Карабах, Евтимов каза: "Карабах е изключително силен отбор. Хубаво е, че първият мач е там. Класен отбор са, но ние сме ЦСКА и не трябва да свеждаме глави пред никого. Ние сме ЦСКА и съм сигурен, че ще го направим в Баку".

Относно предстоящия в понеделник шампионатен двубой срещу Славия, вратарят на "червените" заяви: "Предстои ни трудно гостуване на Овча купел. Имаме изключителни, адски класни футболисти. Днес видяхте каква битка беше на терена, борихме се един за друг. Това е нещо, което ни отличава."

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Снимки: Startphoto