Челси получи два последователни отказа за бек от Испания

От Челси са получили два последователни отказа на оферти за левия защитник Пеп Чавария, съобщава местната преса. Първата оферта на “сините” е била на стойност 15 милиона паунда, а втората от 21 млн. от британската валута, но и двете са били отхвърлени веднага от испанския тим. От “Вайекас” са били категорични, че единственият начин Чавария да се озове на “Стамфорд Бридж” е англичаните да платят пълната му откупна клауза, която е на стойност 42 милиона паунда.

Различни източници, близки до разговорите, са ги описали като много трудни, а представителите на Райо като твърди и неотстъпчиви в тези разговори. 20-годишният Пеп Чавария има договор с мадридския клуб до лятото на 2030 година. Интересното е, че от Челси вече привлякоха футболисти и на двата бека в лицето на Марко Палестра от Аталанта и Жовани Кенда, като за двамата бяха платени над 100 милиона евро. Въпреки това “сините” искат да се подсилят солидно, след като продадоха Марк Кукурея на Реал Мадрид, а се очаква новият мениджър Чаби Алонсо да заложи на схема с халф-бекове.

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Снимки: Gettyimages