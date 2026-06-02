Ямал се възстановява по план, ще бъде готов за старта на Мондиал 2026

Възстановяването на Ламин Ямал напредва много добре, твърди вестник “Спорт”. Играчът вече тренира нормално наравно със съотборниците си, следвайки начертания план, а признаците са изключително положителни смятат от медицинския щаб на националния тим. Очакванията са Ямал да бъде на разположение още за първия двубой на Испания на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. “Ла фурия роха” открива своята кампания в Северна Америка в сблъсък с Кабо Верде на 15 юни. Ямал вече е подновил тренировки с топка още в клубния си тим Барселона, което е продължено като тенденция на лагера на националния тим. Крилото получи травма в подколянното сухожилие на 22 април и първоначалните прогнози бяха доста притеснителни, но в крайна сметка играчът се възстановява според най-положителните оценки.

Вестник “Спорт” допълва, че селекционерът Луис де ла Фуенте е абсолютен оптимист, че ще има на разположение всички играчи, които в момента се борят с физически неразположения. Крилото на Атлетик Билбао, Нико Уилямс, е друг футболист, който е показал изключително положителен напредък във възстановяването си и се очаква да бъде готов за старта на Мондиал 2026.

Снимки: Gettyimages