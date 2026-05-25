Намирам се в много добър момент, радва се Давид Рая

През изминалия уикенд Давид Рая вдигна титлата в Премиър лийг с екипа на Арсенал. Това е първата му шампионска титла в кариерата на клубно ниво. Стражът пак се доказа като №1 в първенството с най-много сухи мрежи. Това обаче не е всичко, защото се очаква в събота Рая да има много работа във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

Паралелно той беше извикан в националния тим на Испания за идния Мондиал. Ето какво заяви пред “Ас” роденият в Барселона вратар:

Какви са първите ви впечатления като шампион на Англия?

Изключително щастлив съм. След всичко, през което преминахме, това най-накрая да спечелим Висшата лига ме кара да се гордея много с този отбор, с този клуб, с щаба и най-вече с феновете… Това наистина ни прави много щастливи. Празненствата бяха фантастични. Беше наистина важно след толкова години без титлата в Премиър лийг, така че възможността да празнуваме с целия щаб и тази невероятна група от футболисти и хора беше страхотна. Беше наистина прекрасно.

Трета поредна „Златна ръкавица“?

Лично аз смятам, че се намирам в много добър момент. Не само на лично ниво, а и сухите мрежи, които записахме, са плод на отборна работа. Изключително щастлив съм, че постигнах този рекорд от три поредни „Златни ръкавици“ – постижение, което не много вратари са успявали да достигнат. Така че съм изключително доволен и уверен в работата, която свършихме като колектив.

Тренират ли вратарите на ПСЖ как да се защитават при статичните ви положения?

Не съм видял нищо, но всеки тренира това, което трябва да тренира. Знаем, че сме силни при статичните положения и се надяваме да отбележим гол от такова положение във финала.

Как се подготвяте за финала?

Трябваше да се концентрираме върху мача в неделя (на Арсенал срещу Кристъл Палас), но е ясно, че сме насочени към финала, след като титлата в Англия вече е в ръцете ни. Трябва да подхождаме към всеки мач по един и същи начин, със същия ентусиазъм. В крайна сметка затова играем футбол – за да се наслаждаваме и на такива мачове. Сега сме фокусирани върху финала.

Какво ще кажете за Луис Енрике?

Познавам го добре; именно той ми даде дебют в националния отбор и изпитвам огромно уважение към него. Знаем, че е страхотен треньор и фантастичен човек. Винаги прави промени, за да затрудни съперниците, но се надяваме да спечелим тази битка и да стигнем до победата.