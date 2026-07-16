Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Слушай на живо: Левски - Дунав (Русе)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди домакинството срещу Дунав (Русе) от първия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е утре вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

"Сините" започват защитата на шампионската си титла у дома срещу новака в родния елит, само три дни след като се класираха за втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Във вторник, отново на "Герена", отборът на Веласкес разби с 4:0 Борац (Баня Лука).

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"Има играчи, които са в процес на възстановяване. Най-голям шанс да попадне в групата имаше Мазир Сула и той ще бъде на разположение за утрешната среща. Останалите продължават да се възстановяват.

Новият сезон ще предложи съвсем различни обстоятелства. Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година. Огромно уважение към абсолютно всички противници. Не мога да отлича отбори, които да са ни по-големи конкуренти от другите. Подхождаме с еднакво уважение към всички. Играем мач за мач.

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Ако има подценяване, това би било грешка, която ще ни доведе до провал. Ако останем скромни, опитвайки се да бъдем най-добрата версия на себе си, ще имаме много голям шанс за краен успех. Това, което виждам в играчите и целия спорнто-технически щаб, е точно обратното. Всички са фокусирани върху следващия мач, както е било винаги досега", започна Веласкес.

"Изненадата зависи от очакванията на всеки един. Ние ще изберем най-добрите 11, слагайки на кантар всички обстоятелства, от които зависи изборът ни. Във връзка с правилото да започва като титуляр българин до 23 години - това също ще ни доведе дотам да преценим кое ще е най-доброто решение.

Фокусът ми е само и единствено върху утрешния мач. Предстои ни изключително важен двубой. Гледахме контролните мачове на Дунав. Наясно сме по какъв начин играят и как изглеждат във фаза атака и защита", каза още наставникът на Левски.

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