Меле по трибуните! Главният съдия прекрати мача на ЦСКА за 14 минути

Срещата-реванш между Дери Сити и ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа беше прекъсната за 14 минути. Това се случи при резултат 1:0.

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В 57-мата минута се стигна до неприятните сцени по трибуните. Публиките на двата отбора се спречкаха. Агитката на "червените" тръгна заплашително към тази на домакините, а фенове на Дери избягаха на терена. Съдията реши да прекрати временно срещата и прибра футболистите в съблекалнята.

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