Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА страда, но обърна Дери Сити, напрежение по трибуните прекрати мача за 14 минути
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Меле по трибуните! Главният съдия прекрати мача на ЦСКА за 14 минути

Меле по трибуните! Главният съдия прекрати мача на ЦСКА за 14 минути

  • 16 юли 2026 | 21:51
  • 34278
  • 48

Срещата-реванш между Дери Сити и ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа беше прекъсната за 14 минути. Това се случи при резултат 1:0.

ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач
ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач

В 57-мата минута се стигна до неприятните сцени по трибуните. Публиките на двата отбора се спречкаха. Агитката на "червените" тръгна заплашително към тази на домакините, а фенове на Дери избягаха на терена. Съдията реши да прекрати временно срещата и прибра футболистите в съблекалнята.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач

ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач

  • 16 юли 2026 | 22:37
  • 146733
  • 660
Здравков, Вълков и Горанов очакват победа за ЦСКА

Здравков, Вълков и Горанов очакват победа за ЦСКА

  • 16 юли 2026 | 20:38
  • 963
  • 1
Феновете на ЦСКА тръгнаха към стадиона! Агитката на "червените" е готова за мача

Феновете на ЦСКА тръгнаха към стадиона! Агитката на "червените" е готова за мача

  • 16 юли 2026 | 18:37
  • 2388
  • 8
Монтана губи двама основни играчи за дълго време

Монтана губи двама основни играчи за дълго време

  • 16 юли 2026 | 17:52
  • 1152
  • 1
Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

  • 16 юли 2026 | 17:52
  • 58632
  • 57
Юноша подписа договор с Дунав (Русе)

Юноша подписа договор с Дунав (Русе)

  • 16 юли 2026 | 17:50
  • 1057
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач

ЦСКА оцеля в северноирландския ад, “червените” “възкръснаха” след меле и прекратен за 14 минути мач

  • 16 юли 2026 | 22:37
  • 146733
  • 660
Христо Янев: Заслужена победа! Не съм видял нещо, за което да накажат нашите фенове

Христо Янев: Заслужена победа! Не съм видял нещо, за което да накажат нашите фенове

  • 16 юли 2026 | 23:04
  • 2836
  • 5
Евтимов: Има двоен аршин, но ние сме ЦСКА, имаме изключителни играчи и не свеждаме глава пред никого

Евтимов: Има двоен аршин, но ние сме ЦСКА, имаме изключителни играчи и не свеждаме глава пред никого

  • 16 юли 2026 | 23:20
  • 33
  • 0
Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

Трансфер на Лудогорец за 1,5 млн. предизвика “земетресение” по света, може да се окаже първа стъпка към мира

  • 16 юли 2026 | 17:52
  • 58632
  • 57
Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

  • 16 юли 2026 | 16:12
  • 27780
  • 37