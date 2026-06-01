Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

Носителят на “Златната топка” за 2024 година Родри продължава да бъде свързан с трансфер в Реал Мадрид, но самият той избягва да говори по темата. Сега халфът на Манчестър Сити е на лагер с националния тим на Испания преди започващото скоро Световно първенство. По време на отворена за феновете и медиите тренировка 29-годишният футболист беше запитан за интереса на “белите”.

“Нормално е имената на играчи да се свързват с различни клубове - заяви Родри. - Аз съм капитан на националния отбор и съм изцяло концентриран върху това. Моята отговорност е да поведа Испания към успех на Мондиала. Може да има шум около мен, но от моя страна ще се фокусирам изцяло върху първенството, а чак след края му ще видим (дали ще сменя клуба - бел. ред.).”

След нов сезон, в който пропусна много двубои заради контузии, сега бившият футболист на Виляреал и Атлетико Мадрид е надъхан за силно представяне.

“Чувствам се в страхотна форма. Коментирах го на шега, но за първи път пристигам свеж и без толкова много натрупани мачове. Успях да преодолея всичко. Клубният ми отбор не успя да постигне всичките си цели, така че идвам с по-малко изграни срещи на сметката си“, въодушевен е Родри.

Като европейски шампион тимът на Испания е сред фаворитите на идния форум.

“Комплимент е, че ни смятат за фаворити, но не сме. И все пак не мислим за етикетите, които ни поставят. Искаме да стигнем възможно най-далеч в турнира. Трябва да покажем на какво сме способни. Нещата трябва да се доказват и да се върви стъпка по стъпка. Турнирът ще бъде много дълъг. Усещането по време на мачовете ще определи нивото ни. Ще бъде уникално Световно първенство. Със сигурност ще има и изненади. Много сме щастливи и развълнувани. Добрата новина е, че всички ще пристигнат здрави за Световното, така че ще можем да разчитаме на всички съотборници”, каза още Родри.

