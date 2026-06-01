Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

  • 1 юни 2026 | 16:14
  • 325
  • 0
Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

Носителят на “Златната топка” за 2024 година Родри продължава да бъде свързан с трансфер в Реал Мадрид, но самият той избягва да говори по темата. Сега халфът на Манчестър Сити е на лагер с националния тим на Испания преди започващото скоро Световно първенство. По време на отворена за феновете и медиите тренировка 29-годишният футболист беше запитан за интереса на “белите”.

“Нормално е имената на играчи да се свързват с различни клубове - заяви Родри. - Аз съм капитан на националния отбор и съм изцяло концентриран върху това. Моята отговорност е да поведа Испания към успех на Мондиала. Може да има шум около мен, но от моя страна ще се фокусирам изцяло върху първенството, а чак след края му ще видим (дали ще сменя клуба - бел. ред.).”

След нов сезон, в който пропусна много двубои заради контузии, сега бившият футболист на Виляреал и Атлетико Мадрид е надъхан за силно представяне.

“Чувствам се в страхотна форма. Коментирах го на шега, но за първи път пристигам свеж и без толкова много натрупани мачове. Успях да преодолея всичко. Клубният ми отбор не успя да постигне всичките си цели, така че идвам с по-малко изграни срещи на сметката си“, въодушевен е Родри.

Като европейски шампион тимът на Испания е сред фаворитите на идния форум.

“Комплимент е, че ни смятат за фаворити, но не сме. И все пак не мислим за етикетите, които ни поставят. Искаме да стигнем възможно най-далеч в турнира. Трябва да покажем на какво сме способни. Нещата трябва да се доказват и да се върви стъпка по стъпка. Турнирът ще бъде много дълъг. Усещането по време на мачовете ще определи нивото ни. Ще бъде уникално Световно първенство. Със сигурност ще има и изненади. Много сме щастливи и развълнувани. Добрата новина е, че всички ще пристигнат здрави за Световното, така че ще можем да разчитаме на всички съотборници”, каза още Родри.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

  • 1 юни 2026 | 16:35
  • 133
  • 0
Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

  • 1 юни 2026 | 16:19
  • 259
  • 0
Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

  • 1 юни 2026 | 16:12
  • 1011
  • 0
20-метровата статуя на Меси бе свалена

20-метровата статуя на Меси бе свалена

  • 1 юни 2026 | 15:49
  • 2058
  • 1
Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

  • 1 юни 2026 | 15:35
  • 992
  • 1
Предстои нова среща между Рангник и Милан

Предстои нова среща между Рангник и Милан

  • 1 юни 2026 | 15:29
  • 564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 12450
  • 12
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 6534
  • 2
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 10160
  • 81
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 16245
  • 40
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 11733
  • 27
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 10769
  • 14