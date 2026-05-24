Феран Торес влезе в ролята на Ламин Ямал

Вече утвърден като централен нападател, Феран Торес изненада всички, появявайки се като дясно крило на „Местайя“ в последния кръг от Ла Лига в мача между Валенсия и Барселона. Въпреки че през сезона валенсианецът бе използван като фалшиво ляво крило, действайки почти като втори нападател до Левандовски и то с известен успех, той никога не бе играл отдясно. Този ход лесно може да се разтълкува като намигване от страна на Ханзи Флик за бъдещите му планове.

Ако няма изненади, Феран ще започне Световното първенство именно на тази позиция, докато Ламин, който вероятно ще пропусне първия мач срещу Кабо Верде на 15 юни в Атланта, възвърне оптималната си форма.

Както почти всеки път, когато получи титулярно място, Феран изигра забележителен мач и показа, че спадът във формата му от началото на годината е вече в миналото. През първото полувреме той беше остър и непрестанно търсеше свободни пространства. При една от размените на позиции с Рашфорд той дори сътвори зрелищен финт срещу Тарега. Усилията му бяха възнаградени през втората част, когато негов не съвсем точен удар достигна до Левандовски, който отбеляза за 1:0. Прегръдката между двамата след гола засвидетелства уважението, което са изградили помежду си през тези сезони, въпреки че се бореха за една и съща позиция.

Испанският национал, който този понеделник ще бъде включен в списъка от 26 играчи на Луис де ла Фуенте за Мондиала в Северна Америка, което започва след броени седмици, завършва сезона с 21 гола и три асистенции в 49 мача. В Ла Лига той достигна 16 попадения и споделя приза за най-добър испански голмайстор заедно с Ламин. Второто му Световно първенство го заварва в най-добрия момент от кариерата му... и все още без подновен договор с Барса. В последните дни от офисите на клуба излъчват спокойствие, но истината е, че оттук нататък Феран ще държи всички козове. Но това е друга история.



Анализ на Хуан Хименес, “Ас”