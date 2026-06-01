Ямал преди СП: Чувствам се като супергерой

Докато Испания се подготвя за наближаващото Световно първенство, Ламин Ямал сподели, че рядко изпитва предмачова нервност, приписвайки спокойствието си на доживотната си отдаденост на спорта и на подкрепящото присъствие на семейството си.

„Ако например имах обикновена работа – никога не съм имал такава, така че вероятно щях да се притеснявам да не я объркам. Но футболът е това, което винаги съм правил... Когато видя родителите си на трибуните, знаейки, че се гордеят с мен, това премахва напрежението“, обясни той пред сайта на ФИФА.

Тази спокойна среда е от решаващо значение за представянето му на терена, тъй като Ямал открито призна, че играта му силно разчита на чиста креативност и радост.

Размишлявайки върху блестящите си изяви по време на триумфалната кампания на Испания на УЕФА Евро 2024, нападателят на Барселона подробно описа как щастието повишава физическите и техническите му нива.

„Всичко сякаш си идва на мястото и се чувствам по-свободен... Винаги казвам, че е като да си супергерой – всичко си идва на мястото. По-бърз съм, по-силен, пълен с адреналин. Чувствам, че нищо не може да ме спре. Бих искал да достигна това ниво на Световното първенство“, амбициран е 18-годишният футболист.

Тийнейджърът работи активно за възстановяване от скорошна контузия, като треньорският и медицинският щаб остават оптимисти, че той ще достигне пълна форма навреме за първите мачове. Осигуряването на неговата „супергеройска“ форма ще бъде жизненоважно, тъй като отборът на Луис де ла Фуенте се стреми да премине през конкурентна група H. Испания ще започне кампанията си на Световното първенство срещу Кабо Верде на 15 юни на в Атланта.

“Фуриите” ще останат в Джорджия, за да се изправят срещу Саудитска Арабия на 21 юни, преди да пътуват до Мексико, за да приключат груповата си фаза със сблъсък срещу двукратните шампиони Уругвай в Сапопан на 26 юни.

