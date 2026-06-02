"Канарчетата" отдадоха почит на Христо Ботев и Динко Дерменджиев

Играчи, треньори, ръководство и фенове на Ботев (Пловдив) отдадоха почит на своя патрон Христо Ботев и един от най-ярките футболисти в историята на клуба - Динко Дерменджиев. Те поднесоха венци пред паметниците на великия поет и революционер, а също така и на своята клубна легенда.

"ПФК Ботев Пловдив отдаде почит към две от най-светлите имена в историята на клуба и България - Динко Дерменджиев и Христо Ботев. Пред техните паметници на стадион „Христо Ботев“ бяха поднесени венци. Поклон!", гласи изявлението на пловдивчани.



снимка: botevplovdiv.bg/

