Ботев (Пд) отново ще има дублиращ отбор

Ботев (Пловдив) отново ще има дублиращ отбор през новата кампания. Това обяви финансовият благодетел на "жълто-черните" Илиян Филипов. За последно вторият тим на "канарчетата" се състезаваше във Втора лига през сезон 2024/25.

Илиян Филипов: Сигурен съм, че това, което се полага на Ботев, ще го постигнем с Генчев

"Ще има дублиращ отбор. Имаме позволение от БФС. Работим по селекцията, защото ще ни трябват още момчета. Това е един много добър шанс за момчетата от школата да се сблъскат с мъжкия футбол", заяви босът на Ботев.