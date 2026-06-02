Николай Жечев с положителна оценка за сезона на ФК Ямбол

Едноименният тим на град Ямбол финишира на четвърта позиция в първенството на Югоизточната Трета лига.

Треньорът му Николай Жечев, коментира представянето пред клубния сайт.

„Доволен съм от това място, защото имахме всичко на всичко пет месеца съвместна работа с отбора. Искаше ми се да сме официално на третото място, макар че сме с равни точки с Нефтохимик. Сред добрите неща, които свършихме, е това, че записахме по-добри резултати в сравнение с есенния дял. През пролетния полусезон допуснахме само две загуби, една от които бе от лидера и шампион Несебър. Подобрихме значително и играта си в защита, като отборът допускаше много малко голове. Все още имам желание да подобрим динамиката на играта ни и да реализираме по-успешно създадените положения, защото това беше една от слабостите ни. Знаете, че през зимата селекцията е малко по-трудна, футболистите по-рядко сменят отборите си и сме ограничени в подсилване на тима. Надявам се през лятото това да се промени, защото ако искаме нещо по-голямо, със сигурност трябва да надградим над това, с което разполагаме в момента. Със сигурност през следващия сезон ще се опитаме да подобрим класирането си. Свикнал съм с челните места в Югоизточната Трета лига и това е моята цел. Тепърва ще разговаряме с ръководството и с президента, за да видим какви ще бъдат целите на отбора, но моите лични амбиции винаги са максимално високи. Искам да благодаря изключително много на целия ми щаб – на треньора на вратарите Иво Калинчев и на моя помощник Иван Жечев, които ми помагат изключително много. Без тях нямаше как да се справим. Може би сме единственият отбор – не само в аматьорския футбол, но и въобще, който може да се похвали с трима напълно равностойни вратари. Във всеки един момент, който и от тримата да бях избрал, знаех, че са в изключително добра форма. Това е огромна заслуга на треньора на вратарите Иво Калинчев, който постигна много добри резултати с тях. Иван Жечев пък ми помогна изключително много, както на терена в ежедневната работа, така и в организационен план. Само за пет месеца изградихме наистина страхотен екип. Относно условията за работа – не бях очаквал, че в Ямбол ще бъдат на толкова добро ниво. Имаме прекрасни условия за провеждане на ежедневен тренировъчен процес, използваме няколко терена и в съседните села, които са в перфектно състояние, така че всичко е напълно нормално за нашите тренировки“.

