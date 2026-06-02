Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Николай Жечев с положителна оценка за сезона на ФК Ямбол

Николай Жечев с положителна оценка за сезона на ФК Ямбол

  • 2 юни 2026 | 07:49
  • 172
  • 0

Едноименният тим на град Ямбол финишира на четвърта позиция в първенството на Югоизточната Трета лига.

Треньорът му Николай Жечев, коментира представянето пред клубния сайт.

„Доволен съм от това място, защото имахме всичко на всичко пет месеца съвместна работа с отбора. Искаше ми се да сме официално на третото място, макар че сме с равни точки с Нефтохимик. Сред добрите неща, които свършихме, е това, че записахме по-добри резултати в сравнение с есенния дял. През пролетния полусезон допуснахме само две загуби, една от които бе от лидера и шампион Несебър. Подобрихме значително и играта си в защита, като отборът допускаше много малко голове. Все още имам желание да подобрим динамиката на играта ни и да реализираме по-успешно създадените положения, защото това беше една от слабостите ни. Знаете, че през зимата селекцията е малко по-трудна, футболистите по-рядко сменят отборите си и сме ограничени в подсилване на тима. Надявам се през лятото това да се промени, защото ако искаме нещо по-голямо, със сигурност трябва да надградим над това, с което разполагаме в момента. Със сигурност през следващия сезон ще се опитаме да подобрим класирането си. Свикнал съм с челните места в Югоизточната Трета лига и това е моята цел. Тепърва ще разговаряме с ръководството и с президента, за да видим какви ще бъдат целите на отбора, но моите лични амбиции винаги са максимално високи. Искам да благодаря изключително много на целия ми щаб – на треньора на вратарите Иво Калинчев и на моя помощник Иван Жечев, които ми помагат изключително много. Без тях нямаше как да се справим. Може би сме единственият отбор – не само в аматьорския футбол, но и въобще, който може да се похвали с трима напълно равностойни вратари. Във всеки един момент, който и от тримата да бях избрал, знаех, че са в изключително добра форма. Това е огромна заслуга на треньора на вратарите Иво Калинчев, който постигна много добри резултати с тях. Иван Жечев пък ми помогна изключително много, както на терена в ежедневната работа, така и в организационен план. Само за пет месеца изградихме наистина страхотен екип. Относно условията за работа – не бях очаквал, че в Ямбол ще бъдат на толкова добро ниво. Имаме прекрасни условия за провеждане на ежедневен тренировъчен процес, използваме няколко терена и в съседните села, които са в перфектно състояние, така че всичко е напълно нормално за нашите тренировки“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

  • 1 юни 2026 | 21:18
  • 1484
  • 11
Дебютантът Панайотов: Чувствах се все едно съм отдавна тук

Дебютантът Панайотов: Чувствах се все едно съм отдавна тук

  • 1 юни 2026 | 21:16
  • 1662
  • 4
Николов: През втората част тотално надиграхме Черна гора

Николов: През втората част тотално надиграхме Черна гора

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 4210
  • 21
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 12427
  • 103
Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 58041
  • 439
Захари Сираков пое отбор от Втора лига

Захари Сираков пое отбор от Втора лига

  • 1 юни 2026 | 20:09
  • 5682
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 58041
  • 439
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 12427
  • 103
Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 18873
  • 19
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 22505
  • 18
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 23770
  • 6
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 24999
  • 182