Георги Бижев: Мечката счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън

Председателят на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във Велико Търново Георги Бижев разказа за инцидента с мечката в Румъния, който привлече вниманието и на международни медии.

Случилото се бе заснето от двама свидетели и предизвика широк обществен отзвук заради опасностите в популярната туристическа зона, наречена “Път на мечките”.

46-годишният Бижев разказа за “Здравей, България” че е пътувал към Будапеща за мача между ПСЖ и Арсенал, когато се е случил инцидентът.

„Чувствам се в добро здраве, ако изключим пораженията, които имам. Възстановяването ми ще е около 3-4 месеца“, заяви той.

Той потвърди, че след нападението е бил настанен за лечение в румънска болница и по-късно е продължил възстановяването си в България.

Not the smartest Bulgarian tries to touch a mommy bear in Romania, gets attacked and almost loses his head. pic.twitter.com/bahl7JLRuL — една българка (@transbulgaria) May 28, 2026

Бижев обясни, че зоната е добре позната на туристите и че храненето на дивите животни е практика, която се насърчава на място.

„По цялото протежение на пътя към язовира има обособени кътове. В почти всеки магазин и заведение се продава храна за мечките. Няма румънец, който да е ходил там и да не ги е хранил“, посочи той.

По думите му инцидентът се е случил, докато е бил в автомобил. В същото време в района е имало и други туристи, които са заснемали случващото се.

„Видях как мечката се разхождаше по предния капак и огледалото. Стъклото беше затворено и се чувствах в безопасност“, разказва Бижев.

Той добави, че реакцията на хората зад него е могла да провокира поведението на животното.

„Започнаха да бибиткат, да светят с фарове и да викат. Мечката се изправи на задни крака и тогава стъклото вече беше като вестник за нея“, разказа той.

