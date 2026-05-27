Ботев (Пловдив) се разделя с основен играч

Защитникът Константинос Балоянис няма да остане в Ботев (Пловдив). Гръцкият бранител записа над 100 мача с жълто-черната фланелка, но сега е решен да търси ново предизвикателство в кариерата си.

"Балоянис вчера ми отговори. Тук заплатата му беше доста добра спрямо стандартите на Ботев (Пловдив). Беше с най-високата заплата. Аз му предложих да преподпише със същата заплата. За мен не е редно един футболист да получава драстично повече пари от другите, защото това разбива ядрото в съблекалнята. Момчето каза, че ще търси друго предизвикателство за повече пари", разкри Илиян Филипов.

Снимки: Startphoto