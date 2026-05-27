Балтанов остава в щаба на новия треньор на Ботев (Пд)

Ботев (Пловдив) съобщи, че временният наставник Лъчезар Балтанов ще остане в щаба на новия треньор, който ще бъде официално представен по-късно днес. Това, както Sportal.bg вече съобщи, ще бъде Станислав Генчев.

"ПФК Ботев Пловдив изказва своята благодарност към Лъчезар Балтанов за свършената работа начело на представителния мъжки отбор. Още от първия си мач младият специалист загатна за сериозния потенциал, с който разполага. Под негово ръководство отборът подобри значително представянето си и надвиши поставените пред него цели, класирайки се в топ 8.

В голяма част от допуснатите поражения тимът защити достойно емблемата на клуба, като не бива да бъдат подминавани и множеството съдийски грешки, които несъмнено повлияха върху част от негативните резултати. ПФК Ботев Пловдив ще продължи да инвестира в развитието на Лъчезар Балтанов в треньорската професия. Балтанов ще бъде част от щаба на новия старши треньор на представителния мъжки отбор.

Благодарим ти, Лъчо!", написаха от "жълто-черния" клуб.