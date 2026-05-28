Филипов: Трябва пак да лицензираме Коматево и да играем там ли?

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи изказване преди решението, което днес кметът и общинските съветници трябва да вземат за стадион “Христо Ботев”.

Бизнесменът дойде пред сградата на Общинския съвет заедно с група привърженици на “жълто-черните”, за да изразят своето несъгласие от действията спрямо техния дом.

„Очакването ми беше да се изтегли точката от 34-та в по-предни точки, за да се гласува по-рано, за да не стоят хората да чакат, пък и Общинският съвет да си работи на спокойствие после. Но това, което разбрах – няма желание да се изтегли напред, и може би между 13:30 и 14:00 ч. ще дойде времето за нашата точка, на която ще се гласува. Доколкото разбрах, още фенове ще идват, тъй като очакват все пак Общинският съвет какво решение ще вземе.

Имаме два варианта. Има първоначално предложение на кмета, което… там беше описано, че трябва да се вземе паркингът, скайбоксовете, фен магазинът, кафенето, всички помещения, освен седалките и терена, да си бъдат взети от клуба.

И има второ предложение, което е внесено – да бъде изменено това предложение. Второто предложение – просто остава по същия начин, но да бъде вдигнат наемът на клуба от общината. Не знаем кое предложение ще се гласува, тъй като при така внесените предложения могат и двете да бъдат гласувани.

Имах среща с кмета на тази тема, им зададох въпрос: „Добре де, как да лицензираме стадион „Христо Ботев“, при положение че по изискване на БФС, дори за Ефбет лига, има задължителни паркоместа, които трябва да се осигурят? Вие ще ни дадете договор само за терен и седалки. По този начин означава, че стадион „Христо Ботев“ не може да получи лиценз. Какво означава това? Че трябва да лицензираме пак Коматево, да играем там мачовете?“

Другият основен голям проблем е, че клубът е платил скайбоксовете, довършването на фен магазина и кафенето. В обществената поръчка всички тези позиции са със стойност 0 лв., тъй като те бяха направени от клуба. И когато се правеше новата обществена поръчка за втория етап, те бяха изключени като пари от следващия етап. И това е платено от клуба.

И му зададох въпрос: „Как нещо, което е платено от клуба, вие в момента казвате, че го вземате от клуба? Нали това е незаконно забогатяване, в момента правите престъпление за нас?“

Извика главния инженер, който води поръчката. Той му го потвърди, че е така, защото кметът не го знаеше това нещо. Потвърди му, че е така, и може би затова решиха да внесат новата точка, в която да си се запази всичко и съответно да бъде вдигнат само наемът на клуба. Това е за момента, сега ще чакаме да видим какво ще стане.

Вижте, варианти има абсолютно всякакви. Но какво ще реши Общинският съвет, тепърва предстои да видим.

Това, което разбрахме, е, че между 13:00 и 14:00 ч. може би ще дойде точка 34. Тогава вече ще разберем какво ще гласува Общинският съвет.

Доколкото разбрах, има хора на работа, които ще си тръгнат, други, които ще дойдат. Фенове ще има със сигурност до гласуването на точката.

Аз самият имам в 11:00 среща на базата с агенти за бъдещи трансфери и трябва да отида, защото се срещам с много хора още от вчера. Няма как. Но после ще се върна, продължаваме да сме тук“, заяви още Илиян Филипов.