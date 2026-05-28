  Ботев и Община Пловдив не се споразумяха за "Колежа"

Ботев и Община Пловдив не се споразумяха за "Колежа"

Общинските съветници на Пловдив не приеха предложението за сключване на допълнително споразумение с "ПФК Ботев" ЕАД за използването на стадион "Христо Ботев" от футболния клуб Ботев (Пловдив). На прегласуване "За" предложението гласуваха 16 съветници, 1 бе против, а 17 се въздържаха.

Първоначално предложението на кмета Костадин Димитров предвиждаше намаляване на площта от стадион "Христо Ботев", разрешена за ползване от футболния клуб, като търговските площи, скайбоксовете и паркингът да се разделят от спортната част на съоръжението, която единствена да остане за ползване от "жълто-черните". Впоследствие, предложението бе изменено и допълнено, като предвиждаше вдигане на наема за използване на "Колежа" и започване на подготвителни действия за възлагане на концесия на стадиона.

Филипов: Трябва пак да лицензираме Коматево и да играем там ли?
Преди дебатите от името на Сдружение "ПФК Ботев", което притежава акциите на футболния клуб, пред съветниците се изказа председателят на сдружението Петър Петров. Той бе на мнение, че търговската част не трябва да се дели от спортната и обяви, че след разговори с кмета на града Костадин Димитров са постигнали разбирателство за бъдещи преговори с цел отдаването на стадиона на концесия след цялостното му завършване. 

По време на обсъждането стана ясно, че целият стадион представлява една сграда с един идентификационен номер и отделните обекти в съоръжението нямат отделни идентификационни номера.

Ботев (Пловдив) хвърлял по 840 000 евро на година за "Колежа"
Георги Титюков от "Съединени за Пловдив" пък обясни, че при отделяне на търговските площи и паркинга от спортната част - това може да доведе до невъзможност стадионът да вземе лиценз за приемане на срещи от efbet Лига.

Преди началото на сесията пък привърженици на Ботев се събраха пред сградата на общинския съвет, за да подкрепят искането на клуба спортната част на стадиона да не се разделя от търговските площи и паркинга. 

