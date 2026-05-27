Балтанов: Знам какъв работохолик е Генчев, може да разчита винаги на мен

Бившият капитан на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов говори пред медиите на "Колежа". Той беше представен като част от щаба на новия наставник на "канарчетата" Станислав Генчев.
"Искам да изкажа благодарност към г-н Филипов, че имах възможност да водя три месеца Ботев (Пловдив). Познаваме се добре със Станислав Генчев, знам какъв работохолик е, ще му помагам с каквото мога и той ще може да разчита винаги за мен", заяви бившият полузащитник на "жълто-черните".