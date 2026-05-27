Илиян Филипов: Сигурен съм, че това, което се полага на Ботев, ще го постигнем с Генчев

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов говори на официалната прескоференция, на която беше представен официално новият старши треньор на "жълто-черните" - Станислав Генчев. Босът на "канарчетата" изрази увереност, че клубът ще успее да постигне целите си с този наставник.

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

"Със Станислав Генчев се познаваме от доста време. Гласувам му доверие, защото знам какъв човек е. Не можеш да управляваш нещо, без да знаеш мнението на хората. То не ми влияе. Сигурен съм, че това, което се полага на Ботев, ще го постигнем с него. Пожелавам му успех и заедно да видим Ботев в Европа. Лъчо ще бъде винаги част от Ботев, поне докато аз съм тук", започна Филипов.

"Договорът е безсрочен поради една причина. С този човек винаги сме се разбирали с една дума. Не е от хората, които ще правят проблеми на Ботев. Имам доверие на този човек.

Ботев (Пд) няма да има спортен директор

Водим преговори с доста футболисти. Може би до 12 вечерта си пишем с агенти. Досега нямаме отказан играч заради финанси. Смело гледам напред. Мисля, че догодина Ботев ще бъде един от фаворитите за Европа.

Мислите ли, че мога да влияя на Херо за стартовия състав? Аз си казвам мнението. Имам това право. Преди всеки мач искам да видя стартовия състав, но никога не съм казал кой футболист да играе и кой не. Искам да видя с какъв отбор ще излезем предварително", каза още той, след което коментира селекцията.

Балтанов: Знам какъв работохолик е Генчев, може да разчита винаги на мен

"Разделихме се с Алекса Мараш, Талес и Николай Минков. За момента имаме вариант за Антоан Конте, чийто договор изтича на 30 юни. Имаме опция да го удължим. Това решение ще го вземе треньорският щаб. Ако се намерят по-качествени футболисти, може би няма да го удължим.

Все още чакаме решение от ФИФА за Око-Флекс. Мисля, че ще има някаква компенсация като сума. За мен е важно, че Ботев защитава собствените си интереси. През последните 3-4 години школата беше доста занемарена. Гледаме момчета, които да привлечем за втория отбор. Нашите фенове харесват най-много нашите си момчета.

Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

На Мартин Георгиев съм му обещал, че ще се завърне в Ботев (Пловдив) от 1 юни. Той е страхотно момче. Постепенно ще започнем да го налагаме. Доколкото знам, делото с Венци Стефанов е насрочено, но не знам дата.

Ботев (Пловдив) с нова позиция за ТВ правата

Започнали сме битка за телевизионните права. Там има огромна несправедливост. Трябва да се преборим. Повече пари за клубовете означава по-качествени футболисти, по-качествени мачове. Това е пътят", завърши Филипов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto