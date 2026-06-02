Локо (София) може да се подсили с национал

Локомотив (София) може да прибере бивш национал. "Червено-черните" готвят оферта за халфа Георги Миланов, съобщава "Тема Спорт".

Вчера полузащитникът на Динамо Букурещ обяви, че напуска румънския гранд. 34-годишният Миланов не изключи нито един вариант за бъдещето си, включително завръщане в България, като подчерта, че за него най-важно е да се чувства желан, оценен и уважаван в дадения отбор.

Георги Миланов: Напускам Динамо (Букурещ), не изключвам завръщане в България

За последно у нас той носи екипа на Левски. В България направи име с Литекс, откъдето стигна и до държавния тим. За националния отбор пък последно игра през есента в мачовете с Грузия и Испания.

