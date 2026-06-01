Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

Централният бранител на България Теодор Иванов сподели първите си впечатления след поражението на тима с 0:1 от Черна гора в контролна среща, която се проведе на "Колежа".

"Първи мач за нас двамата като двойка централни защитници. Още един-два мача и ще се сработим с Кристиан Димитров. Не успяхме да си реализираме положенията. С едно положение през втората част и успяха да го реализират.



Ние гледаме към следващия мач и отиваме за победа", заяви бранителят на България.

Снимки: Борислав Трошев