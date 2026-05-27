Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престои в Ботев

Ботев (Пловдив) представи официално Станислав Генчев като старши треньор на представителния отбор. Това ще бъде втори период за Генчев начело на "канарчетата", след като през 2023 г. той работи за кратко на "Колежа". Специалистът заменя на поста временния наставник Лъчезар Балтанов, който ще остане в неговия щаб. Наставникът заяви, че вече се чувства много по-опитен от предишния си период на "Колежа" и е уверен в положителните резултати на "канарчетата".

"За мен и моя екип е изключително голяма чест да застанем начело на такъв голям отбор като Ботев (Пловдив). Предстои много работа, вече запознахме с Лъчо Балтанов да вършим неща по селекция, лагери и тн. С мен идват Живко Миланов, Йордан Господинов и Дани Иванов. Лъчо Балтанов остава, също и Илиан Геренски, които бяха част от тима досега.", започна Генчев.

"Феновете стояха зад нас, а какви проблеми сме имали предишното ръководство не искам да се връщам. Аз загубих реномето си, че бях 6 мача без победа, но пък спечелих голям опит. Бих казал, че научих много повече, дори и например от периода ми в Крумовград, когато имахме доста добри резултати".

"Очаквам в следващите дни да обявим нови играчи. Задействана е работата, за тези които сме поискали. Когато има подписан договор, веднага ще го разберете. Отборът има изградено ядро и ни трябва само подсилване в определени позиции. Очаквам да привлечем поне трима качествени български футболисти. Събираме се на 10 юни и ще се готвим изцяло в Коматево. Търсим играчи в почти всички линии, но само ако сме сигурни, че ще ни донесе качество. Търсим по-скоро агресивни футболисти, за да можем да урпажняваме преса спрямо противниците".

"Днес съм доста по-опитен от първия ми престои. Ситуацията в клуба е различно. Имаме пълно доверие и съм убеден, че резултатите на отбора ще са добри".