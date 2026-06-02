Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

Славия привлече Димитър Буров и Йоан Борносузов, обявиха от клуба. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза.

28-годишният краен защитник Буров има 13 мача за „белите“ в периода 2016-2019 година. Бившият юношески национал игра още за ЦСКА 1948, Спартак Плевен, Ботев Враца, Фратрия и Струмска слава в кариерата си до момента. За последно Буров носи екипа на Монтана в Първа лига. Договорът на бранителя е за два сезона.

22-годишният нападател Борносузов беше в Ботев (Враца) през втората част от миналия шампионат, а преди това игра за ЦСКА и италианския Дженоа. Контрактът му е за три години.

„Белите“ започват подготовка на 8 юни, а два дни след това – на 10 юни, президентът Венцеслав Стефанов и старши треньорът Ратко Достанич ще дадат пресконференция.

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

